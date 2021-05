Ziekenhuisbedden van HMC staan nu in Ecuador: ‘Het is een beetje uit de hand gelopen’

‘Gebruik dekens in plaats van terrasverwarmers’

Na een maanden durende lockdown zijn de terrassen sinds 28 april overdag weer te bezoeken en vanaf 19 mei mogen ze gebruikt worden van zes uur in de ochtend tot acht uur in de avond en met het weer kan een terrasverwarmer dan best lekker zijn. En juist die heaters zijn de Partij voor de Dieren en GroenLinks een doorn in het oog. De partijen vinden dat de gemeente de Omgevingswet moet gebruiken om het gebruik van terrasverwarmers in te perken.

Als alternatief voor wat warmte op het terras stelt men voor om dekens te gebruiken. ‘Om klimaatopwarming te beperken, moeten we de CO2-uitstoot drastisch verminderen. Een kleine stap daarvoor is om in plaats van gasgestookte terrasverwarmers een deken te gebruiken’, vindt PvdD-fractievoorzitter Robert Barker. Ook verwarmde stoelkussens zouden een alternatief kunnen zijn.

‘Het verwarmen van een buitenterras is energieverspilling’, stelt Barker. ‘We verwachten van mensen dat ze hun huizen isoleren, maar terrassen hebben niet eens muren en worden toch verwarmd. Laten we stoppen met de buitenlucht verwarmen.’ Arjen Kapteijns van coalitiepartij GroenLinks sluit zich bij Barker aan: ‘We zitten in een klimaatcrisis. Het is steeds lastiger uit te leggen dat we het normaal vinden om met energie en aardgas onze pleinen en terrassen te verwarmen.’

Een motie die eerder al opriep om in te zetten op alternatieven voor de heaters werd in januari aangenomen. Daarop liet het stadsbestuur weten dat het aantal terrasverwarmers al ‘zeer is afgenomen’.