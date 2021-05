Nieuwspoort decor voor nieuwe dramaserie over Pim Fortuyn

Kun jij de gemeente hacken? Je kan je weer opgeven voor Hâck The Hague

Ethische hackers mogen zich weer aanmelden om mee te doen aan Hâck The Hague, de jaarlijkse wedstrijd van de gemeente Den Haag waarbij tweehonderd ethische hackers uit binnen- en buitenland proberen om kwetsbaarheden te vinden in de digitale infrastructuur van de gemeente en haar leveranciers. Zowel professionele hackers als studenten mogen hieraan meedoen.

De hackers gaan op 27 september proberen in te breken in de digitale systemen, al zijn er wel spelregels waar men zich aan moet houden: zo moeten de hackers vooraf akkoord gaan met de voorwaarde dat ze gevonden kwetsbaarheden met bewijs melden in een speciaal portaal en niet openbaar maken.

Deelnemers maken kans op geldprijzen, variërend van 500 tot 2000 euro. Daarnaast is er een studentenprijs: de Hâckademic Award, daarmee wil de gemeente studenten en ander aankomend talent stimuleren om meer met cyberveiligheid te doen.

Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met het Haagse cyber security bedrijf Cybersprint. Aanmelden kan tot 1 juni via de website van Cybersprint.

Foto: Henriette Guest