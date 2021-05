Lobby bij het Rijk moet brug tussen Molenwijk en Binckhorst mogelijk maken

Voor de derde keer op rij wil Hart voor Den Haag proberen om een brugverbinding over de Haagvliet tussen Molenwijk en de Binckhorst voor elkaar te krijgen. Soortgelijke voorstellen daartoe werden meermaals verworpen door de gemeenteraad. ‘Dit is de derde keer dat ik een motie met deze strekking indien, driemaal is scheepsrecht’, zegt raadslid William de Blok.

Het raadslid roept in de derde motie het stadsbestuur op een lobby te starten om een verbinding tussen Molenwijk en de Binckhorst met Rijksgelden voor elkaar te krijgen. In de raadsvergadering van 25 november bleek wethouder Anne Mulder (VVD) de motie hiervoor te ontraden, evenals een motie die pleitte voor een verbinding per pont. In het geval van een brug spelen de kosten mee en in beide gevallen wees de wethouder erop dat het water ook nog te gebruiken moet zijn voor de doorvaart: ‘er moeten ook nog boten langs’. De motie van HvDH werd verworpen.

Toch bleek er wel enige ruimte voor een mogelijke verbinding tussen de twee wijken in Laak: ‘We gooien de zaak dus niet voor altijd dicht’, sprak de wethouder. ‘Je kunt daar dan nog wel degelijk een brug aanleggen als je dat echt zou willen en als je dat echt zou kunnen betalen.’ Komende donderdag komt de ontwikkeling van de Binckhorst opnieuw aan bod in de gemeenteraad.

