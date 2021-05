Marcel Verreck: ‘Uit ellende wordt kunst geboren’

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM. Dat doet hij deze keer bij het Kunstmuseum.

‘Mijn moeder duwde mij hier in de kinderwagen rond, hier voetbalde ik met mijn vriendjes en toen ik de huidige leeftijd van koningin Máxima bereikte was hier het verrassingsfeest. Máxima, die zich inzet voor meer muziek in de klas. Ze wordt op haar wenken bediend, want het eindexamen begint deze week. In de aula’s zal veel ritmisch geluid te horen zijn van door corona slecht geprepareerde kandidaten, die met hun hoofden wanhopig op de tafeltjes bonken. Uit ellende wordt kunst geboren. Dat zie je ook hier in het Gemeentemuseum, al zijn er altijd criticasters die menen dat het andersom is. Maar genoeg over het Eurovisie Songfestival’, aldus de columnist.