Nieuwspoort decor voor nieuwe dramaserie over Pim Fortuyn

Het centrum van Den Haag is vandaag het decor voor de nieuwe dramaserie ‘De Kloof’ over de verkiezingsstrijd van 2002. In de omgeving van Nieuwspoort aan de Lange Poten zijn vandaag opnames voor de serie van AVROTROS. Ook zijn er opnames gemaakt op het Binnenhof. De serie wordt volgend jaar, 20 jaar na de moord op Fortuyn, uitgezonden door de omroep.

De vijfdelige dramaserie gaat over de strijd tussen nieuwkomer Pim Fortuyn (gespeeld door Jeroen Spitzenberger) en PvdA-lijsttrekker Ad Melkert (gespeeld door Ramsey Nasr). Bij die verkiezingen was Melkert beoogd opvolger van minister-president Wim Kok, Fortuyn was de nieuwe speler op het politieke toneel. Veel van de toen belangrijke momenten worden nagespeeld op de originele locaties.

‘In de serie zie je hoe met de opkomst van Fortuyn niet alleen in politiek Den Haag, maar in het hele land de gemoederen hoog oplopen. In een periode van nog geen jaar, tussen de aanslagen van 9/11 in New York en de moord op Pim Fortuyn, zien we hoe het politieke landschap in Nederland voorgoed zou veranderen’, schrijft de omroep over de serie die in het voorjaar van 2022 te zien moet zijn.

Fortuyn werd op 6 mei 2002 in Hilversum om het leven gebracht. De verkiezingen gingen door waarna Jan-Peter Balkenende (CDA) premier werd van een kabinet met Fortuyns LPF.

Pim Fortuyn film in de maak? pic.twitter.com/NvCp6J5ZuK — Ahmed Aarad (@AhmedAarad) May 18, 2021

Foto: Ahmed Aarad