Parkeren op Scheveningen wordt €10,00 per uur: ’We doen het voor de bewoners!’

Het plan om het betaald parkeren op Scheveningen duurder te maken heeft veel stof doen opwaaien. Als het aan wethouder Robert van Asten ligt betaal je vanaf komende zomer in het hoogseizoen €10,00 per uur om je auto in de badplaats op straat te kunnen parkeren.

Het is een van de maatregelen van de gemeente om overlast in de badplaats tegen te gaan. Maar er is veel te doen om het hoge bedrag. Ondernemers zijn boos omdat ze bang zijn dat ze inkomsten zullen mislopen. En bewoners uit nabijgelegen wijken zoals Duindorp en de Vogelwijk zijn bang dat er een waterbedeffect zal optreden. Oftwel: dat hun wijken vol komen te staan met auto’s van toeristen.

Den Haag FM gaat in gesprek met wethouder Robert van Asten (D66).