Voetgangers gaan voor in Grote Marktstraat: ‘Strook in het midden is geen fietspad’

Verwarring alom door nieuwe borden in de Grote Markstraat. Want is de Grote Marktstraat nou wel of geen fietspad? Volgens de gemeente is het absoluut geen fietspad. Daarom is Den Haag een campagne begonnen om fietsers ervan bewust te maken dat ze te gast zijn in de winkelstraat. De boodschap: voetgangers hebben voorrang en je mag er maximaal 15 kilometer per uur fietsen. ‘De strook in het midden is geen fietspad.’

Het fietsen door de Grote Marktstraat is al jaren een probleem. Winkelend publiek steekt zonder te kijken over en fietsers moeten geregeld in de remmen of rijden al bellend door de straat. Doordat de strook lager ligt dan de stoep werd altijd gedacht dat het een fietspad is. Maar niets blijkt minder waar, aldus de gemeente.

En als het aan de gemeenteraad ligt moeten de fietsers zo snel mogelijk weg uit de Grote Marktstraat. Eerder werd het al verboden om met een brommer door de winkelstraat te rijden. Verantwoordelijk wethouder Robert van Asten is druk met een alternatieve fietsroute door de stad, via de Gedempte Gracht.

De borden in de Grote Marktstraat zorgen voor veel verwarring.

Als de Grote Marktstraat geen fietspad is, moet je fietsers verbieden. Het is het één of het ander. De @GemeenteDenHaag maakt er een puinhoop van. https://t.co/vjjkC559nu — Bart Zuidervaart (@BartTrouw) May 15, 2021

Ik pies in mijn broek! "De strook in het midden is geen fietspad." Wat is het dan wel vraagt heel Den Haag zich af? — Nico Astras (@AstrasNico) May 15, 2021

Euhhhmmm, @GemeenteDenHaag je spreekt jezelf tegen hier. De middenstrook is wel degelijk voor fietsers bedoeld (geweest?). https://t.co/Loqz1y5rUZ pic.twitter.com/YRsIH1a5P6 — Andrea (@andrea_devries) May 15, 2021

https://twitter.com/acjmiltenburg/status/1393655382531248131