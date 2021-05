Vogelopvang bestolen van donatiepot en microscoop: ‘Beste meneer de inbreker…’

‘Beste meneer de inbreker… Dit is ONZE donatiepot die u hier vanochtend jatte.’ Het is de start van de treurige tekst die vogelopvang De Wulp op haar Facebookpagina heeft gezet nadat duidelijk is geworden dat ze zijn bestolen van de donatiepot en een microscoop. ‘De inhoud ervan is bestemd voor de verzorging van de vogels die hulpbehoevend bij onze opvang gebracht worden.’ De vogelopvang aan de Heliotrooplaan heeft de beelden van de diefstal online gezet.

‘Ook de microscoop die u meenam is voor ons erg waardevol. Niet vanwege het geld wat hij waard is, maar vanwege de specifiekere zorg die wij dankzij dit apparaat kunnen geven en wat nu helaas dus niet meer kan’, zo valt er te lezen. ‘Graag willen we deze microscoop én de donatiepot mét inhoud terug. Bij voorbaat dank.’

In de reacties op het bericht wordt schande gesproken van de diefstal. ‘Wat een misselijk ventje’, schrijft Olivia. ‘Bah, wat vreselijk’, vindt Renée: ‘Achterlijk gedrag. Ik ga delen….en hoop zeer dat dit “monster” tot inkeer komt…… deur dichthouden voortaan.’ Daarnaast wordt door de likers van de pagina voorgesteld om een inzamelingsactie te starten om de opvang te helpen. Doneren om de opvang te steunen kan sowieso al via de website van de vogelopvang.

Foto: Facebookpagina Vogelopvang De Wulp