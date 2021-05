Drogisterij van der Gaag bestaat 225 jaar: ‘Hartstikke trots op’

Het is misschien wel een van de opvallendste winkels in de binnenstad: Drogisterij van der Gaag op de Dagelijkse Groenmarkt. De familie Kouwenhoven runt de drogisterij al jaren. De winkel bestaat deze week 225 jaar. ‘Daar zijn we hartstikke trots op’, vertelt Tom Kouwenhoven (28).

De ouders van Tom namen de zaak 23 jaar geleden over. Zij hadden eerst een drogisterij aan de Laan van Meerdervoort. Toen ze erachter kwamen dat de zaak op de Dagelijkse Groenmarkt beschikbaar kwam zijn ze gaan kijken. ‘Ze waren ontzettend enthousiast en verliefd geraakt op die winkel. Het is ook echt een stukje historie in de binnenstad van Den Haag’, vertelt Tom in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM.

Dat merk je ook aan het pand. ‘Je herkent onze drogisterij het meest aan onze gevel, met de gaper die met zijn tong naar buiten staat.’ Het origineel is een paar jaar geleden gestolen, maar inmiddels hangt er een nieuwe. ‘En hij zit nu muurvast.’

Ook binnenin is het alsof de tijd heeft stilgestaan. ‘Dat is ook de sfeer die we proberen te houden, die is gecreëerd door de eeuwen heen.’

Granen en zaden

Het begon 225 jaar geleden met de verkoop van granen en zaden, vertelt Tom: ‘Ze kwamen denk ik letterlijk te paard en te voet aan om hun granen en zaden te halen bij de winkel.’ Daarna werden er ook kruiden, specerijen, chemicaliën en oliën verkocht, tot het uitgroeide tot de gezondheidswinkel die het nu is. ‘Dat vinden wij onwijs gaaf.’

Nog steeds verkoopt de familie zo’n 250 verschillende soorten kruiden en specerijen. ‘Als je binnenloopt ruik je meteen de oliën en chemicaliën waarmee wordt gewerkt, je ruikt drop en kruiden.’

De moeder van Tom | Foto: website Drogisterij van der Gaag

Kennis

De familie en andere werknemers steken hun ziel en zaligheid in de zaak. ‘We proberen altijd het goede product te vinden wat bij de klant past. Wij nemen daar ook altijd de tijd voor. En er is veel kennis in de zaak’, vertelt Tom. Het langstzittende personeelslid werkt al 33 jaar in de drogisterij. ‘Die zit er langer dan mijn ouders en ik.’

Het vak is er met de paplepel ingegoten bij Tom, want ook zijn opa was drogist. Tom en zijn zus spendeerden als kind uren in de winkel van hun ouders. Dan keken ze boven tv of waren ze aan het spelen. ‘Ik was dan met mijn zus de dropjes aan het uitvullen, en opeten’, bekent hij. ‘Ik koester er warme herinneringen aan.’

Koningin Beatrix en hofleverancier

Toen hij een jaar of 16 was en vooral leuke dingen wilde doen zei zijn vader. ‘Als je leuke dingen wilt doen is prima, maar dan kom je hier maar werken. Je moet leren dat je moet werken voor je geld. Daar heb ik de affiniteit opgebouwd.’

‘Ik vind het vak leuk, de plaats en de zaak zijn geweldig. Ik vind het heerlijk om onder de mensen te zijn.’ Tom vindt het ook leuk dat er verschillende mensen in de winkel komen, tot aan de koninklijke familie aan toe. ‘We hebben een keer koningin Beatrix in de winkel gehad, die is in de zaak geweest om haar spulletjes te kopen. Daar was ik zelf niet bij, dat was lang geleden.’

Er hangt dan ook een portret van Beatrix in de winkel. Samen met foto’s van koning Willem-Alexander en Máxima. Die hangen naast het plakkaat Hofleverancier. Zaken die langer dan 100 jaar bestaan kunnen de status van Hofleverancier aanvragen. ‘Om de 25 jaar moet je het opnieuw aanvragen. Het is veel papierwerk, want ze doen dat niet zomaar. Het is wel speciaal en een eer.’

Foto: website Drogisterij van der Gaag