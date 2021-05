Ezels van buurtboerderij wekelijks op bezoek bij verpleeghuis Houtwijk

Bewoners van verpleeghuis Houtwijk krijgen sinds kort iedere dinsdagochtend bezoek van vier ezeltjes. De dieren komen van buurtboerderij de Nijkamphoeve, aan de overkant van de straat. De ouderen mogen de ezels aaien en te eten geven. ‘Het zijn mensen die dement zijn en die willen een bepaalde aanraking’, zegt Jan Korving van de buurtboerderij tegen mediapartner Omroep West.

‘Wat ben jij schattig’, zegt een vrouw in een rolstoel tegen het ezeltje dat voor haar staat. ‘En wat heb je mooie ogen.’ Ze geeft het dier hooi uit een mandje op haar schoot. De dame naast haar durft de ezel niet te aaien of eten te geven, maar geniet zichtbaar van het dier dat rustig staat te kauwen in de activiteitenruimte van verpleeghuis Houtwijk. ‘Ik merk hoe de ouderen hierop reageren, zo positief’, zegt Korving lachend.

In het verpleeghuis is iedereen gevaccineerd en dus mogen er weer mensen naar binnen. Buurtboerderij de Nijkamphoeve ligt aan de overkant van de Escamplaan en organiseert vaker activiteiten voor de ouderen. ‘We nemen ook cavia’s mee die ze mogen knuffelen. Dat kon tijdens corona gewoon doorgaan, omdat de cavia’s hier een paar dagen bleven en we ze bij de deur weer ophaalden’, legt Korving uit.

Zelf een hond gehad

‘Het is zo leuk’, vertelt een vrouw terwijl ze ezel Maaike over haar neus aait. ‘Dieren zijn zo trouw.’ In het midden van de ruimte staat een man een ezeltje te borstelen. Hij slaat geen plekje over en neemt zijn taak bloedserieus. Verderop zit een blinde dame die haar ezeltje probeert te voeren. ‘Ze merkt dat de ezel in de buurt is’, zegt Korving. ‘We hebben hem wat dichterbij gebracht en haar hand op de neus gelegd, meteen contact. De ezel merkt dat en die mevrouw ook.’

De ezels worden iedere week begeleid door drie vrijwilligers van de buurtboerderij. Ze steken met de dieren de Escamplaan over en gaan door de hoofdingang van het verpleeghuis naar binnen. ‘Ezels moeten natuurlijk poepen. Ik heb een veger mee, dus de grote drollen scheppen we op en de schoonmaakdienst maakt de ruimte schoon als we weg zijn.’

