Klimmende Règâhs fietsen door Nederland nu Alpe d’Huez niet beklommen wordt

Voor de fietsers en wandelaars van de Klimmende Règâhs (DKR) is het een jaarlijkse traditie om mee te doen aan de beklimming van de Franse Alpe d’Huez. Door corona is het voor het tweede jaar op rij niet mogelijk om de berg te beklimmen en zo geld op te halen voor kankeronderzoek. Daarom gaan de Haagse fietsers volgende week een tocht door Nederland maken: de Gran Fondo Dodici Province, een fietstocht door de twaalf provincies. Uiteraard met als doel om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.

De Italiaanse titel voor de Nederlandse fietstocht is niet per ongeluk gekozen: een deel van de Règâhs had gepland om in juni vanuit Italië naar de Alpe d’Huez te gaan fietsen, door corona gaat dat niet door en dus koos men ervoor om met een Italiaanse titel een tocht door Nederland te maken. ‘We willen ons blijven inzetten voor het goede doel, in combinatie met een activiteit’, legt Martin Groen van DKR uit. ‘Vorig jaar is het niet doorgegaan en dit jaar ook niet. KWF merkt ook dat de inkomsten achterblijven. Dat betekent ook wel iets voor de onderzoeken naar kanker, dat staat op een laag pitje.’

Bij de laatste editie van de Alpe d’Huzes werd nog een kleine 12 miljoen euro ingezameld, de digitale editie van 2020 bracht zeven miljoen op. ‘Nu is er volgens mij nog niks opgehaald. Het geeft wel aan dat nu de evenementen niet doorgaan er weinig geld binnenkomt voor de onderzoeken die nodig zijn. Je merkt dat toen er wel geld werd opgehaald, wel onderzoek werd gedaan naar kanker. Je merkt nu door de coronacrisis dat de inkomsten tegenvallen. Wat geïnvesteerd wordt in corona zou ook meteen gaan naar onderzoek van kanker. Wat mij betreft is het een extra oproep om te doneren.’

Van 27 t/m 30 mei fietsen De Klimmende Règâhs in 4 etappes door alle provincies in Nederland om aandacht te vragen

‘We zijn afhankelijk van donaties’

‘Normaal organiseren we zelf activiteiten zoals feesten of een spinningsmarathon, daar komen mensen op af en dat geld gaat naar het goede doel. Nu zijn we afhankelijk van donaties. Voor deze toch proberen we dat nu op te zetten. We zoeken mensen die willen doneren.’ Eerder dit jaar reden de fietsers al een tocht van het meest zuidelijke punt naar het meest noordelijke punt van Nederland, daarmee wisten ze 4.500 euro op te halen. ‘Je gaat ervoor langs bij vrienden en collega’s. Dat bedrag hadden we niet verwacht.’

‘Sportieve uitdaging en je inzetten voor het goede doel’

De fietstocht van de acht Règâhs gaat volgende week donderdag van start: ‘We gaan in vier dagen door alle provincies van Nederland fietsen. Op de eerste dag vertrekken we uit Den Haag en via Zeeland hopen we na 190 km te finishen in Den Bosch.’ De tweede dag gaat de tocht door Limburg, Overijssel en Drenthe. Op dag drie staan Groningen, Friesland, Overijssel en Utrecht op het programma. Op zondag dag gaat de tocht van Utrecht via Noord-Holland terug naar Zuid-Holland. ‘Het is voor mij al jaren de combinatie van een sportieve uitdaging en je inzetten voor het goede doel. Dat geeft mij voldoening. Het onderzoek naar kanker is ook gewoon hard nodig’, aldus Groen.

‘Tocht valt of staat met het weer’

Over het weer, en in het bijzonder de verwachte regen, maakt Groen zich nog wel een klein beetje zorgen: ‘Vaak valt of staat zo’n tocht met het weer. Wind tegen en regen of zon en wind mee is toch een wereld van verschil. Daar maken we ons wel zorgen over. Een buitje is niet erg, maar de hele dag regen maakt het wel vervelend. Maar het maakt de tocht wel heroïsch’, zegt Groen met een glimlach.

‘Maar het gaat sowieso door!’ Zijn eigen fiets moet nog wel even goed nagekeken worden: ‘Ik ben afgelopen zondag van Den Haag naar Harderwijk gefietst en toen hoorde ik een klein tikkie, dat moet ik nog effe nakijken voor we beginnen.’

Foto’s: Klimmende Règâhs/ Martin Groen

