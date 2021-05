Man raakt gewond bij vechtpartij Heeswijkplein, verdachte aangehouden

Bij een vechtpartij op het Heeswijkplein is dinsdagavond een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gewond geraakt. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. Een 29-jarige man uit Barneveld kon door de politie worden aangehouden op de Verwoldestraat.

De melding van de vechtpartij kwam rond kwart over negen in de avond. ‘Toen agenten daar aankwamen, zagen zij dat een van de betrokkenen een steekwapen had. Toen deze verdachte de agenten zag, rende hij weg. De agenten zagen dat de man tijdens zijn vlucht iets weggooide in de bosjes. Op de Verwoldestraat kon de verdachte – een 29-jarige man uit Barneveld – worden aangehouden. De man is meegenomen naar een politiebureau waar hij wordt gehoord.’ Speurhonden wisten het weggegooide voorwerp te vinden.

De politie zoekt nu getuigen van de vechtpartij, deze kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.