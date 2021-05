Twee mannen uit Delft aangehouden voor dodelijk steekincident Rijswijkseweg

Er zijn twee mannen aangehouden die er door de politie van worden verdacht betrokken te zijn geweest bij de steekpartij van 6 mei. Daarbij kwam de 17-jarige Myron om het leven. ‘De twee mannen uit Delft van 20 en 21 jaar zijn ingesloten aan een politiebureau waar ze later zullen worden gehoord’, meldt de politie. De verdachten worden donderdag voorgeleid.

Bij de steekpartij werd Myron rond 20.20 uur doodgestoken op de Rijswijkseweg, voor de deur van een kleermaker. Dezelfde avond werden al drie verdachten aangehouden. ‘Een 21-jarige man uit Delft en een 20-jarige man uit Den Haag zitten nog steeds vast en staan vandaag voor de raadkamer. De 17-jarige vrouw uit Den Haag is inmiddels heengezonden en is geen verdachte meer in het onderzoek.’ Alle verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

De Ghanese gemeenschap reageerde geschokt op de dood van de 17-jarige jongen. ‘Dit heeft flinke impact. Het is erg triest. Het gaat om een jonge jongen met Ghanese roots’, vertelde pastoor Stephen Ampofo van de Wesley Methodist Church.

