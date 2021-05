Versoepelingen coronamaatregelen: meer ruimte voor sport en langer het terras op

Een bezoek aan het pretpark, openluchtmuseum of een buitenpodium, vanaf vandaag mag het weer. Daarnaast is meer ruimte om binnen en buiten te sporten en mogen alle mensen die werken in een contactberoep weer aan de slag. De versoepelingen horen bij de tweede stap van het openingsplan van de overheid. Ook zijn de terrassen vanaf vandaag langer open.

De terrassen zijn sinds 28 weer deels geopend, vanaf vandaag mogen ze open van zes uur in de ochtend tot aan acht uur in de avond. Daardoor is het ook weer mogelijk om buiten de deur te eten.

Binnen en buiten sporten

Onderdeel van de versoepelingen is dat er vanaf vandaag ook meer ruimte is om te sporten, zowel binnen als buiten. Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, mogen onder voorwaarden weer open. Er geldt een maximum van 30 personen per ruimte en er moet anderhalve meter afstand worden gehouden.

Sporten mag individueel of met maximaal twee personen. Grote groepslessen met volwassenen mogen nog niet. Ook wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Tevens zijn kleedkamers nog gesloten. In alle gevallen is een gezondheidscheck verplicht.

Buiten mag er weer in groepsverband worden gesport. Dat mag met maximaal 30 personen tegelijkertijd en er moet afstand worden gehouden. Wedstrijden en publiek zijn nog niet toegestaan. De nieuwe versoepelingen gelden voor personen van 27 jaar en ouder, de jongere doelgroep mocht eerder alweer buiten sporten.

Bij deze sportschool in Den Haag een ‘welkomstvaccin’. Ze maken er een heel event van met vanmiddag een DJ en proteïne ijs pic.twitter.com/JX4V3JciyN — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) May 19, 2021

Attractieparken

Attractieparken mogen de deuren ook weer openen, al moeten attracties die binnen plaatsvinden nog dicht blijven. Madurodam is vanaf vandaag weer te bezoeken. Drievliet is vanaf dit weekend weer dagelijks geopend, al zijn sommige attracties, waaronder het Spookmuseum, nog gesloten.

Stadsboerderijen

De Haagse stadsboerderijen zijn ook weer te bezoeken, zij zijn geopend van negen uur in de ochtend tot aan vijf uur in de middag. Ook hier gelden maatregelen voor de groepsgrootte (maximaal twee personen, afstand houden en een gezondheidscheck.

Vanaf vandaag mogen de Haagse stadsboerderijen weer hun terrein buiten openstellen voor bezoekers. Daar worden wij heel 😃 van. En we weten bijna zeker, jullie 070'ers ook! Wij zijn van 9 tot 17 uur open, maar wel met wat voorwaarden pic.twitter.com/lF7uKAD5sx — StadsboerderijenDH (@StaboDenHaag) May 19, 2021

Bibliotheken

De bibliotheken waren oorspronkelijk geen onderdeel van de tweede stap van het openingsplan, toch is na aandringen van de Tweede Kamer besloten dat ook zij weer deels open mogen gaan. Daardoor is het vanaf donderdag 20 mei weer mogelijk om boeken te halen en te brengen, om te studeren op een studieplek of een stuk te spelen in de pianocel of op de digitale piano in de Centrale bibliotheek. Lezen en werken in de bieb behoort nog niet tot de mogelijkheden.