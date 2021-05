Voetganger zwaargewond na aanrijding, bestuurder reed onder invloed

Een 31-jarige Hagenaar is aangehouden na een verkeersongeval waarbij twee voetgangers werden aangereden. Uit eerste tests is gebleken dat de verdachte onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur heeft gezeten.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond op de Stadhouderslaan, rond 18:30 uur werden de voetgangers daar door de bestuurder aangereden. Eén van hen ligt een dag later nog zwaargewond in het ziekenhuis, meldt de politie.

Op de avond van het ongeluk zijn al getuigen gehoord door de politie, toch doet ze ook vandaag een oproep voor meer getuigen en videobeelden van het voorval op de Stadhouderslaan.

Gisteravond hielden we op de #Stadhouderslaan in #DenHaag een man aan die onder invloed twee voetgangers aanreed. Zag jij het gebeuren of heb je dashcambeelden? Neem dan contact op met ons Team Verkeersongevallen Analyse via 0900-8844. @polscheveningen https://t.co/HLTI7EBAjj

