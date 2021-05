Bibliotheken zijn weer open: ‘Blij dat het kan, maar het is nog wel beperkt’

Voor het eerst sinds december kan je weer naar de bibliotheek. Het is nog niet zoals vanouds: er mag een maximum aantal mensen naar binnen per vestiging en even binnen lezen of werken zit er nog niet in. Voor studenten geldt een uitzondering, zij kunnen de bieb weer gebruiken als studieplek. ‘We zijn blij dat het kan, maar het is nog wel enigszins beperkt.’

Woensdag zijn een aantal coronamaatregelen al versoepeld, dat hoorde bij het openingsplan van de overheid. Bibliotheken waren nog niet meegenomen in die tweede stap, maar na een lobby in de Tweede Kamer werd besloten om ook de bibliotheken weer deels te heropenen. ‘Online merkte je toch wel dat mensen niet goed begrepen waarom de bieb nog niet in deze versoepelingen zat’, vertelt een woordvoerder van de Haagse bibliotheken.

Nu is er blijdschap dat de deuren weer een beetje open mogen. ‘Je kan weer zelf boeken komen zoeken en lenen, maar ze binnen lezen mag nog niet.’ In de afgelopen maanden konden eerst enkel vooraf samengestelde boekenpakketten worden geleend, later werd dat uitgebreid met het plaatsen van een online reservering.

Nu de bibliotheken weer open gaan geldt er een maximumaantal bezoekers dat tegelijkertijd in een vestiging mag zijn. ‘We roepen ook op om vooral alleen te komen en het niet als uitje te zien. We hebben een beperkte ruimte die we kunnen bieden.’ Bij de Centrale Bibliotheek aan het Spui wordt het aantal bezoekers gereguleerd met behulp van een stoplicht wat aangeeft of je naar binnen mag.

Goed nieuws 🤩 we mogen vanaf 20 mei weer open. Kom gerust binnen om zelf boeken uit te zoeken of reserveer online een studieplek om te studeren. Alle medewerkers kijken ernaar uit om na vijf maanden sluiting jou weer te zien! https://t.co/qKK6nHbgfA pic.twitter.com/0cB64zGe4k — Bibliotheek Den Haag (@bieb070) May 17, 2021

Wel studeren, niet werken of lezen

In acht vestigingen mag ook weer, na reservering, gestudeerd worden in de bieb. ‘Online lees je wel dat men het jammer vindt dat lezen en werken nog niet mag. Die ruimte kunnen we helaas nog niet bieden.’ De pianocel in de centrale bibliotheek wordt ook als studieplek gezien en mag daarom, na een reservering, weer gebruikt worden.

