Burgemeester Jan van Zanen over brand Schilderswijk: ‘Ik wens iedereen sterkte die getroffen is’

‘Vanaf hier wens ik, namens u (de gemeenteraad, red.), iedereen sterkte die getroffen is.’ Dat zei burgemeester Jan van Zanen aan het begin van de raadsvergadering donderdagochtend over de brand in de Schilderswijk. Hij zei ook ‘grote bewondering’ te hebben’ voor de brandweerlieden.

De burgemeester opende de raadsvergadering door de gemeenteraad een update te geven over de situatie in de Schilderswijk, waar in de nacht van woensdag op donderdag tientallen woningen in de brand stonden. ‘De brand breidde zich snel uit naar omliggende woningen. Tientallen woningen zijn ontruimd’, aldus Van Zanen.

De burgemeester stond afgelopen nacht bij de brand en sprak daar met meerdere brandweerlieden. ‘Ik heb grote bewondering voor die vrouwen en mannen die dit werk doen’, aldus de burgemeester. ‘Ik heb ook ontredderde mensen gezien. Zij worden opgevangen.’

De stem van de burgemeester is tijdens zijn verhaal hoorbaar geëmotioneerd. ‘Het leek mij goed daar toch mee te beginnen, we hebben allemaal de beelden gezien. Zowel aan de voorkant en de achterkant (van de woningen, red.): mijn hemel’, aldus de burgemeester.

Reacties vanuit de raad

In de loop van donderdagochtend kwamen er steeds meer steunbetuigingen van politici binnen gedruppeld. Wethouder wonen, wijken en welzijn Martijn Balster schrijft op Twitter: ‘Heel heftig voor de bewoners en alle omwonenden. Veel sterkte voor iedereen die zijn/haar vertrouwde plek is kwijtgeraakt.’

Verschrikkelijke brand. Heel heftig voor de bewoners en alle omwonenden. Veel sterkte voor iedereen die zijn/haar vetrouwde plek is kwijtgeraakt. En veel succes en waardering voor onze brandweer die alles doet om de brand onder controle te krijgen.https://t.co/bmlqEsrMJz — Martijn Balster (@balstermartijn) May 20, 2021

Raadslid voor D66 Fonda Sahla is langs de brand gegaan en schreef het volgende op Twitter.

Verschrikkelijk nieuws heden ochtend, even langs geweest, maar wat een rookontwikkeling nog.

De straten (terecht) afgesloten.

Verkeer is wel een chaos maar gelukkig voldoende @politie om eea om te leiden. https://t.co/lRAOLWc3uE — Fonda Sahla 👟 (@Fonda_Sahla) May 20, 2021

De gemeenteraad vergadert vandaag onder andere over ‘het parkeertientje op Scheveningen’. De vergadering is hier live te volgen.

