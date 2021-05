Buurtbewoners over brand Schilderswijk: ‘Dit is mijn huis, het is verschrikkelijk’

‘Ik sta hier met een heel slecht gevoel, je ziet je eigen moskee in de brand staan,’ zegt een bestuurder van moskee Alfath in de Wouwermanstraat tegen mediapartner Omroep West. In meerdere portiekwoningen in de Schilderswijk woedt brand. ‘Dit voelt heel slecht. Ik ben hier al vanaf vier uur en je kan niks doen, ik denk dat er niks meer te redden valt.’ Er zijn tientallen woningen aan de Wouwermanstraat ontruimd. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen.

De moskeebestuurder staat al uren te kijken naar de brand. ‘Het is heel moeilijk, er zijn zoveel waardevolle boeken, klaslokalen van kinderen die allemaal verbrand zijn. Het is heel erg. Er valt weinig meer te redden.’

Een man die zijn huis ontvluchtte voor de vlammen staat op straat vertelt: ‘Dit hier is precies mijn huis, dit is heel erg. Ik was aan het slapen, ineens moest iedereen gelijk naar buiten. Ik ging schreeuwen. Ik heb al mijn buren naar buiten geroepen, ook een zwangere vrouw. Gelukkig is er niemand overleden, dat is echt het belangrijkste. Spullen zijn niet belangrijk, zolang de mensen het maar overleven.’

Aangeklopt door de politie

Twee bewoners vertellen hoe ze door de politie uit hun huis werden gehaald: ‘Om vier uur werd er aangeklopt door de politie. We moesten ons paspoort pakken, schoenen aan, jas aan en gelijk het huis uit.’

Het huis van de man is niet afgebrand. ‘Ondanks dat de brand al best ver is, mogen we nog steeds niet terug ons huis in, heel het blok is leeggehaald. Toen we naar buiten gingen en we zagen alle brandweer schrokken we heel erg. Het was erg spannend.’

Harde werkers zijn nu alles kwijt

Een man op straat woont zelf niet in een van de getroffen huizen, maar kent wel veel mensen die er wonen: ‘Heel heftig, dit is niet normaal’, zegt de man. ‘Ik ken bewoners die in deze blokken wonen. Er wonen veel Bulgaarse bewoners en die bewaren hun geld allemaal thuis. Dat is allemaal weg, ik vind het hartstikke zielig. Die mensen werken hard en zijn in een keer alles kwijt.’

Een andere bewoner van de wijk dacht dat het in eerste instantie niet zo erg was. ‘Ik werd wakker van sirenes, ik dacht daar gaat er weer een met corona. Ik ken geen mensen meer die hier wonen. Mijn vader woonde vroeger in zo’n huis. Ik vind het echt verschrikkelijk, ik krijg er kippenvel van als ik het zie.’

Veel rook

De woordvoerder van de brandweer vertelt: ‘Er is sprake van veel rookontwikkeling. We hebben meerdere telefoontjes gehad van mensen die last hebben van de rook. Daarom hebben we besloten een NL-Alert uit te sturen. Mensen die last hebben van de rook moeten ramen en deuren dicht doen en mechanische ventilatie uit zetten.’

De burgemeester van Den Haag Jan van Zanen was in de ochtend ook aanwezig bij de brand.