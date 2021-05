Fietsersbond over Grote Marktstraat: ‘Om te zeggen dat het geen fietsroute meer is, vind ik te ver gaan’

Voetgangers willen rustig over kunnen steken, fietsers willen vooral doorfietsen. Al jaren is het oppassen geblazen in de Grote Marktstraat. Om duidelijker te maken wat de verkeersregels zijn heeft de gemeente borden geplaatst. ‘Voetgangers voor, daarna kun je weer door’, staat er op. ‘Als je denkt dat je het zo kan regelen, wens ik je veel succes. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren’, zegt de Fietsersbond.

De Grote Marktstraat is één van de hoofdfietsroutes van de stad. Dagelijks fietsen er duizenden mensen om van de ene naar de andere kant van het centrum te gaan, aldus de Fietsersbond. ‘Om nu te zeggen, het is geen fietsroute meer, dat vind ik echt te veel te ver gaan’, Jos de Jong, voorzitter van de Haagse afdeling van de Fietsersbond uit in het radioprogramma Haags Bakkie.

We willen de Grote Markstraat prettiger maken voor iedereen. Fietsers🚲 en voetgangers🚶‍♂️ hebben regelmatig last van elkaar. Houd er rekening mee dat het een voetgangersgebied is. Voetgangers hebben voorrang en je mag max 15 km/h fietsen. De strook in het midden is geen fietspad. pic.twitter.com/Oyq0AbI47U — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) May 15, 2021

De straat is volgens de Fietsersbond een van de ingewikkelde fietssituaties in de stad. ‘Het is ooit ontworpen zodat er gezamenlijk gebruik van gemaakt wordt door voetgangers, winkelend publiek en fietsers. Maar nu is het drukker geworden. Dat levert af en toe spanningen op’, legt De Jong uit.

Volgens De Jong moeten alle weggebruikers er goed uitkijken. Fietsers moeten zich dan ook gedragen en handelen naar de situatie. ‘Fiets niet te hard. Houd een beetje rekening met waar je bent. Dat doen fietsers niet altijd, dat vind ik niet goed.’ Maar ook voetgangers moeten opletten. ‘Als je op je telefoon kijkt en oversteekt, dat gaat ook niet goedkomen.’

Alternatieven

Volgens de Fietsersbond zijn er verschillende mogelijkheden: of we houden het zo, of we maken het nog duidelijker of er komt een omleiding. ‘Er zit nu iets vaags in de inrichting waar ik ook van denk, het is wat ongelukkig geweest om dat zo te doen.’

De gemeente heeft tien miljoen euro gereserveerd om fietsers om te leiden via de Gedempte Burgwal en de Gedempte gracht. Hiervoor moeten volgens wethouder Robert van Asten wel aanpassingen worden gedaan vanwege de ‘grote verkeersveiligheid’, schrijft mediapartner Omroep West.

‘Omleiding moet veiliger voor fietsers’

Ook de Fietsersbond vindt dat goed alternatief. Maar, dan moet daar inderdaad wel wat gebeuren om het veiliger te maken voor fietsers. ‘Want nu is er autoverkeer, parkeren en het is smal.’ Als voorbeeld noemt hij het parkeerterrein van de Bijenkorf. ‘Auto’s gaan daar in de file staan, dat is gevaarlijk voor de fietsers.’ Volgens De Jong is het parkeerterrein daar niet nodig, ‘daar kan je een prachtige fietsenstalling maken, daar zijn ook al tekeningen voor’.

Er zijn volgens de Fietsersbond dus nog wel wat kwesties die opgelost moeten worden. ‘Als die na de zomer niet zijn opgelost, dan ben ik ervoor dat we de Grote Markstraat aanpakken. Maar ik wil de wethouder eerst de kans geven voor het alternatief, maar ik twijfel of we eruit komen.’