GroenLinks wil fietsflat Rijnstraat behouden: ‘Hij staat op een handige plek’

De fietsflat aan de Rijnstraat, naast station Den Haag Centraal, zou permanent moeten blijven. Daarvoor pleit coalitiepartij GroenLinks. De fietsflat werd in 2008 geopend als tijdelijke fietsflat en zou in 2013 worden afgebroken. Sindsdien zijn er regelmatig plannen geweest om de flat te slopen, toch is hij nog altijd in gebruik. ‘Deze recordhouder voor langst staande tijdelijke project verdient beter. Wat ons betreft belonen we de fietsflat voor zijn bewezen diensten met een permanente status’, vindt raadslid Maarten de Vuyst.

In 2013 werd besloten om de stalling aan de Rijnstraat een permanent karakter te geven. Later werd gezegd dat de stalling zou sluiten wanneer de nieuwe stalling onder het Koningin Julianaplein in gebruik zou worden genomen. In het Uitvoeringsprogramma 2020-2025 Ruim baan voor de fiets viel te lezen dat de fietsflat voorlopig nog noodzakelijk is. ‘Maar hij heeft nog steeds het predicaat tijdelijk’, stelt De Vuyst. ‘Hij is eigenlijk permanent tijdelijk.’ Een woordvoerder van Robert van Asten laat weten dat de fietsflat van tijdelijke aard is, maar nog in gebruik zal zijn zolang er werkzaamheden aan de KJ-stalling zijn. Wanneer dat afgerond is gaat de stalling weg.

Hoewel er een nieuwe fietsenstalling (de op één na grootste fietsenstalling van Nederland) bij het station is ziet GroenLinks nog meerwaarde in de oudere stalling. ‘Dagelijks maken veel mensen gebruik van deze fietsenstalling. Hij staat ook op een handige plek: als je wil overstappen op de bus kan je hier goed en snel je fiets kwijt. Ook is het met alle nieuwbouwplannen in het stationsgebied beter om méér fietsparkeerplekken te hebben dan minder. En met toekomstige plannen rond de Campusboulevard, zouden er fietsers over het Bernhardviaduct gaan fietsen. Hoe mooi zou het zijn als je dan bijvoorbeeld je elektrische fiets vanaf het viaduct de fietsenstalling in rijdt en kan opladen.’

Permanent betekent investeren

Een permanente status voor de fietsenstalling houdt voor de partij ook in dat er wordt geïnvesteerd in de stalling. ‘Als we de fietsflat laten staan is het ook van belang dat het een fijne fietsenstalling is en blijft. Daar moet je in investeren. Denk daarbij aan een betere ingang vanaf het busplatform of betere beveiliging. Slopen kost ook geld, en dat geld steken wij liever in fijnere fietsparkeerplekken.’

Greet Hofmans-stalling

Ook zou de flat dan een naam moeten krijgen. De Vuyst stelt grappend de naam Greet Hofmans-stalling voor, ‘omdat ze in de naar haar vernoemde affaire tussen Koningin Juliana(plein) en Prins Bernhard(viaduct) stond. We verwachten dat er betere namen komen.’

GroenLinks wilde een motie voor behoud van de fietsflat donderdag indienen in de raadsvergadering. Omdat er dan nog niet over het Koningin Julianaplein wordt gesproken zal ook de motie op een later moment worden ingediend.

