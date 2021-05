Buurtbewoners over brand Schilderswijk: ‘Dit is mijn huis, het is verschrikkelijk’

Kijk live mee: debat over verhoging parkeertarief Scheveningen

Voor het eerst sinds de tweede lockdown komt de gemeenteraad weer fysiek bijeen. De raad debatteert vanaf 10.00 uur onder andere over de verhoging van het parkeertarief op Scheveningen. De tariefswijziging ligt zeer gevoelig op Scheveningen, maar ook in de Haagse gemeenteraad.

De vergadering vindt vanwege de coronamaatregelen met een quorum en zonder publiek plaats. Een quorum is een minimaal aantal raadsleden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te openen en te beraadslagen (voor Den Haag is dat minimaal 23 leden, van de 45 leden). Bij de beraadslagingen is één woordvoerder per fractie aanwezig. Inspreken gebeurt digitaal. De vergaderingen worden live uitgezonden op Den Haag TV en denhaag.nl/uitzendingenraad.

Tot het zomerreces staan er op vier dagen raadsvergaderingen van de Haagse gemeenteraad gepland: op 20 mei, 10 juni, 1 juli en 15 juli om 10.00 uur en om 20.00 uur.