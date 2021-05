‘Mijn hemel, wat is dit vreselijk’ en ‘zet je parkiet aan’: de leukste fragmenten van de digitale raadsvergaderingen

Voor het eerst sinds de tweede lockdown komt de gemeenteraad donderdag weer fysiek bijeen. Vanaf december waren de vergaderingen volledig digitaal en dat leidde regelmatig tot hilarische momenten.

Den Haag FM zet hier de leukste filmpjes op een rij. ‘Zet je parkiet aan, maar je geluid uit’, grapt burgemeester Jan van Zanen bijvoorbeeld tijdens de eerste digitale vergadering.

Bij de volgende gemeenteraadsvergadering heeft vooral raadslid Janneke Holman (PvdA) het zwaar: binnen wordt er bij haar verbouwd… Ze vlucht naar buiten en doet haar inbreng buiten, in de kou.

Holman is niet de enige die buiten de raadsvergadering ‘bijwoont’. Raadslid Chris van der Helm (VVD) zit tijdens de vergadering zelfs op de fiets (!)… Maar hij heeft een goede reden: hij is onderweg naar het stadhuis om burgemeester Van Zanen te vervangen als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Dat men toe is aan fysiek vergaderen, wordt bij de laatste volledig digitale vergadering wel duidelijk. ‘Mijn hemel, wat is dit vreselijk’, fluistert de burgemeester door de microfoon, als er weer het een en ander misgaat tijdens de raadsvergadering.

De raad debatteert donderdag vanaf 10.00 uur onder andere over de verhoging van het parkeertarief op Scheveningen. De tariefswijziging ligt zeer gevoelig op Scheveningen, maar ook in de Haagse gemeenteraad.

De vergadering vindt vanwege de coronamaatregelen met een quorum en zonder publiek plaats. Een quorum is een minimaal aantal raadsleden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te openen en te beraadslagen (voor Den Haag is dat minimaal 23 leden, van de 45 leden). Bij de beraadslagingen is één woordvoerder per fractie aanwezig. Inspreken gebeurt digitaal. De vergaderingen worden live uitgezonden op Den Haag TV en denhaag.nl/uitzendingenraad.

Tot het zomerreces staan er op vier dagen raadsvergaderingen van de Haagse gemeenteraad gepland: op 20 mei, 10 juni, 1 juli en 15 juli om 10.00 uur en om 20.00 uur.