Parkeren voor een tientje op Schevenigen gaat niet door: gemeenteraad is tegen

Deze zomer hoeven automobilisten geen tien euro per uur te betalen voor het parkeren op Scheveningen. Een meerderheid van de gemeenteraad is tegen het voorstel van wethouder Robert van Asten (D66), blijkt uit een rondgang van mediapartner Omroep West. Van Asten wilde het parkeertientje invoeren om overlast voor bewoners tegen te gaan, maar de meeste partijen vrezen dat Scheveningen hierdoor het imago krijgt van dure badplaats. Ook ondernemers keerden zich tegen het plan.

Wethouder Van Asten stelde voor om het parkeren op straat op Scheveningen flink op te schroeven. Aanleiding hiervoor was de situatie van vorige zomer. Toen liep de badplaats vol waardoor wegen en woonwijken verstopt raakten. Tegelijkertijd waren er in de parkeergarages nog plekken over. Door het straatparkeren in de zomer een stuk duurder te maken dan het parkeren in een garage, denkt Van Asten bezoekers te verleiden hun auto in een parkeergarage te zetten.

Maar hiervoor krijgt hij in de gemeenteraad de handen niet op elkaar. Coalitiegenoten VVD en CDA en oppositiepartijen Hart voor Den Haag/Groep de Mos, NIDA, Islam Democraten en de PVV zijn tegen. Zij vinden de verhoging van 3,90 euro naar 10 euro per uur ‘exorbitant’. Hierdoor is er geen meerderheid voor het voorstel van Van Asten.

Parkeergarages

Bij aan aantal voorstanders van het voorstel is inmiddels ook irritatie ontstaan. Reden hiervoor zijn de afspraken die wethouder Van Asten heeft gemaakt met de beheerders van de parkeergarages over het niet verhogen van de tarieven. Een verhoging van de tarieven in de parkeergarages zou bezoekers niet overhalen om hun auto daar te parkeren en dat is juist de basis van het plan van Van Asten.

De straat-parkeertarieven op Scheveningen worden van 3,90 naar 10,- p/uur verhoogd zodat auto's in de nu nog lege parkeergarages worden gezet. Dan is het wel cruciaal dat de tarieven in de parkeergarages niet worden verhoogd. De raad vroeg @RvanAsten om harde afspraken. — Joris Wijsmuller (@JorisWijsmuller) May 20, 2021

In een brief, die de wethouder pas lopende de raadsvergadering naar de gemeenteraad stuurde, schrijft hij dat de beheerders de ‘intentie’ hebben uitgesproken dat de tarieven niet omhoog gaan deze zomer. Dat zijn volgens SP, Haagse Stadspartij en de PVV geen ‘harde’ afspraken zoals de wethouder had beloofd. Donderdagavond beslist de gemeenteraad definitief over het parkeertientje.

