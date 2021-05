Tientallen woningen ontruimd bij enorme brand Schilderswijk

In de Schilderswijk zijn in de nacht van woensdag op donderdag tientallen portiekwoningen ontruimd vanwege een grote brand, meldt mediapartner Omroep West. De brandweer kreeg rond 3.00 uur melding van een brand in een woning in de Wouwermanstraat, maar eenmaal ter plaatse bleek dat het vuur zich over meerdere huizen had verspreid. Ondertussen staat ook de Alfath Moskee in de brand. Het vuur is nog niet onder controle. Er zijn zover bekend geen mensen gewond geraakt.

Dit is wat we tot nu toe weten

-De brand is nog niet onder controle

-Meerdere portiekwoningen staan in brand

-De Alfath Moskee is ook afgebrand

-Tientallen huizen zijn ontruimd, bewoners worden opgevangen

-Wegen zijn afgesloten omdat kilometerslange brandslangen door de Schilderswijk lopen

-De brand ontstond in de nacht van woensdag op donderdag

Opvang

De brandweer kreeg rond 03.00 uur melding van een brand in een woning in de Wouwermanstraat, maar eenmaal ter plaatse bleek dat het vuur zich over meerdere woningen had verspreid. Tientallen huizen in de Wouwermanstraat werden ontruimd.

Een deel van de bewoners die hun huis uit moesten, wordt opgevangen in Talenthuis in de Ferdinand Bolstraat in Den Haag. De gemeente kijkt naar hotels voor deze bewoners. Voor sommige geëvacueerden is al een hotel gevonden.

Indrukwekkende beelden van een bewoner van de Wouwermanstraat. Luister naar West Wordt Wakker voor het laatste nieuws van de brand. pic.twitter.com/Vwwa8Q843U — Jorinda Teeuwen (@JorindaTeeuwen) May 20, 2021

De brand is nog steeds niet onder controle en er wordt nog steeds geblust. ‘Door de constructie van het dak breidt de brand zich nog steeds uit’, vertelt een woordvoerder van de brandweer. De brandweer heeft inmiddels ook een drone ingezet.

Burgemeester Jan van Zanen was vannacht bij de brand. Aan het begin van de raadsvergadering begon Van Zanen over de brand. ‘Grote bewondering voor de vrouwen en mannen die dat werk doen. Maar ik heb ook ontredderde mensen gezien. Dat waren er velen. De bewoners zijn goed opgevangen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het leek me goed om daar toch mee te beginnen, want we hebben allemaal de beelden gezien. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Mijn hemel.’

‘Weet niet wat ik moet zeggen’

Verslaggevers Lieuwe van Slooten en Erik Kooijman zijn aanwezig. ‘We moeten allemaal goed uit de buurt blijven, er is nu ook instortingsgevaar’, vertelt Lieuwe.

Veel mensen stonden vannacht op straat. ‘Heel heftig, dit is niet normaal. Ik weet niet wat ik moet zeggen’, reageert een buurtbewoner. Volgens hem wordt de Alfath Moskee, waar ook brand is uitgebroken, door de hele buurt bezocht. Meerdere ruimtes in de moskee zijn zwart geblakerd en de gebedsruimte staat onder water.

De buurtbewoner heeft getroffen bewoners gesproken. ‘Er wonen veel Bulgaren. Zij moesten hun huis verlaten. Ze bewaarden hun geld thuis, dus ze zijn nu alles kwijt. Ik vind het hartstikke zielig, ik moet er van huilen.’

Problemen in het verkeer

De hele wijk ligt vol met waterslangen, dit heeft grote gevolgen voor het openbaar vervoer en het verkeer in Den Haag. De Fruitweg richting Wouwermanstraat dicht en is er verkeerschaos in Spoorwijk en rond het Zuiderpark.

Ook tram 9, 11 en 12 ondervinden de gevolgen. ‘Zo is tram 9 opgeknipt in twee delen en rijden tram 11 en 12 een kortere route. Mensen kunnen op de Loosduinseweg overstappen op tram 2 en 4’, vertelt een woordvoerder van de HTM.

NL-Alert

Omwonenden krijgen het advies om hun ramen te sluiten en mechanische ventilatoren uit te zetten, in verband met de hevige rookvorming door de brand. Vanmorgen om 07:08 uur is er een NL-Alert uitgegaan. Omwonenden hebben contact opgenomen met de brandweer en geven aan dat ze last hebben van de rook.