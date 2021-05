Buurtbewoners over brand Schilderswijk: ‘Dit is mijn huis, het is verschrikkelijk’

Utrechtsebaan gaat op de schop: eerste afsluitingen in juni

De Utrechtsebaan in Den Haag krijgt een grote onderhoudsbeurt. Hiervoor moet het verdiepte deel van de 45 jaar oude weg tussen Voorburg en Den Haag centrum op verschillende momenten tijdelijk worden afgesloten. De eerste werkzaamheden starten deze zomer. In het voorjaar van 2022 moet alles klaar zijn, meldt mediapartner Omroep West.

Het werk bestaat uit het vervangen van de betonnen wanden en de betonnen fundering van het wegdek. Ook worden de verkeerstechnische installaties vervangen.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en het centrum optimaal bereikbaar te houden worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd en worden de werkzaamheden zoveel als mogelijk ’s nachts en in het weekend uitgevoerd. Ook zijn de werkzaamheden bewust ingepland nu de Rotterdamsebaan gereed is. Hiermee heeft de stad een nieuwe belangrijke uitvalsweg.

De Utrechtsebaan (A12) is in 1976 geopend. Binnen de gemeentegrens is het eigendom en beheer van de weg door Rijkswaterstaat overgedragen aan de gemeente Den Haag. Dagelijks rijden zo’n 60.000 auto’s over deze belangrijke weg van en naar het centrum.

Voorbereidende werkzaamheden

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden op het grote onderhoud in juni, juli en augustus worden de betonnen wanden van de Utrechtsebaan geïnspecteerd om precies te kunnen bepalen welke renovatiewerkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd.

• Weekend van 18 en 19 juni – volledige afsluiting tussen vrijdag 22:00 uur en zondag 05:00 uur;

• Nachten van 5 juli t/m 9 juli – afsluiting rijrichting Stad-Uit tussen 22:00 uur en 05:00 uur, de rijrichting Stad-In blijft toegankelijk;

• Nachten van 12 juli t/m 16 juli – afsluiting rijrichting Stad-In tussen 22:00 uur en 05:00 uur, de rijrichting Stad-Uit blijft toegankelijk;

• Nachten van 9 augustus t/m 28 augustus – Volledige afsluiting op doordeweekse nachten tussen 22:00 uur en 05:00 uur.

Hoofdwerkzaamheden

Vanaf september 2021 tot en met maart van 2022 zullen de hoofdwerkzaamheden gaan plaatsvinden. In deze fase worden de betonnen wanden gerenoveerd en het wegdek en de verkeerstechnische installaties vervangen.

• Gehele periode van september ’21 t/m maart ’22 – De rijrichting Stad In blijft toegankelijk, verkeer in de rijrichting Stad Uit wordt omgeleid.

Gedurende deze periode blijft de Utrechtsebaan voor het verkeer richting het centrum van Den Haag doordeweeks gewoon bereikbaar. Ook toe- en afrit 3, Bezuidenhout blijft tijdens deze werkzaamheden toegankelijk.

Alleen tijdens enkele weekenden zal ook de rijrichting Stad-In worden afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Het verkeer dat het centrum over de Utrechtsebaan wil verlaten zal tijdens de hele werkperiode worden omgeleid.