Volg hier live: extra journaal vanwege grote brand in Schilderswijk

Om 12.00 uur is er een extra uitzending van het TV West Nieuws over de brand in de Haagse Schilderswijk. De uitzending is live te volgen via onderstaande livestream.

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woonhuis, waarna er tientallen woningen ontruimd moesten worden. De brand is nog altijd niet onder controle.

De brand woedt in meerdere portiekwoningen in de Wouwermanstraat. Ook de Alfath Moskee brandde af. Tientallen huizen zijn ontruimd, ongeveer 50 bewoners zijn opgevangen. In de loop van de dag wordt er gekeken of er mensen terug kunnen naar hun huis.