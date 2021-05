Zes extra strandtenten in de winter open: ‘Een diep gekoesterde wens’

Parkeren voor een tientje op Schevenigen gaat niet door: gemeenteraad is tegen

Zes extra strandpaviljoens mogen het hele jaar open, dat heeft wethouder Anne Mulder bekendgemaakt. Het gaat dan om drie strandtenten ter hoogte van Scheveningen Dorp/Morales Boulevard, twee bij Kijkduin en een ter hoogte van het Zuidelijke Havenhoofd. ‘Het is een diep gekoesterde wens van veel ondernemers om het hele jaar te mogen staan’, zegt ondernemer André Triep namens de strandtentexploitanten.

‘We willen in de winter meer bezoekers gaan trekken door een uitgebreid, gevarieerd en kwalitatief goed aanbod’, aldus wethouder Mulder. De gemeente wil zo de economie aan de kust versterken en zorgen voor meer werkgelegenheid.

Buiten de boot

Niet alle ondernemers aan het strand zijn blij met de keuze voor de gekozen locaties voor vaste strandtenten. ‘Want het noorden en het midden van de Boulevard en het Zwarte Pad vallen erbuiten’, legt Triep uit.

Dat heeft ook te maken met de reden van de locaties. De voorwaarde voor vaste strandtenten bij Kijkduin is dat de zaken moeten kunnen worden bevoorraad via de wijk en niet vanuit de duinen. Ondernemers aan het Zwarte Pad snappen niet dat zij buiten de boot vallen. ‘Zij vinden dat ze ook prima kunnen bevoorraden vanaf het Carlton Beach Hotel’, aldus Triep.

Kanshebbers

Wie er een vaste strandtent krijgt is nog niet duidelijk. Elke ondernemer mag een plan indienen dat door een commissie wordt beoordeeld. De vaste strandtent moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals duurzaamheid. De beste plannen worden uitgekozen.

Ondernemers die een vaste strandtent willen moeten een gehele nieuwe zaak bouwen. Dat is een behoorlijke investering. ‘De strandtent moet op palen staan en wordt heel anders gebouwd. Daarnaast moet er dubbele beglazing in en het dak moet geïsoleerd, omdat je gaat stoken in de winter. Onder het miljoen ben je bijna niet klaar’, zegt Triep.

Niet meer opbouwen en afbreken

Maar het levert ook wat op. Je hoeft niet je zaak in het voorjaar op te bouwen en in het najaar weer af te breken. ‘Dat kost ook veel geld, gemiddeld wel 100.000 euro per zaak. Dus dat kan je al besparen.’ Daar staat tegenover dat ondernemers wel vier maanden extra pacht moeten betalen. Maar er komt ook meer reuring, zegt Triep. Aan de kant van de haven staat net een nieuw hotel. En het Beachstadion gaat het hele jaar sportactiviteiten organiseren.

De plannen zijn nog niet definitief, de gemeenteraad gaat er nog over praten. ‘Het is nog geen gelopen race’, zegt Triep.

