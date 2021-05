Beelden op Lange Voorhout na drie jaar afwezigheid terug: ‘Dat doet je goed’

Voor het eerst in vier jaar staan er weer beelden tentoongesteld op het Lange Voorhout. De expositie ‘Voorhout Monumentaal’ is vrijdagmiddag officieel geopend. Curator en kunstenaar André van Lier is blij met het feit dat de beelden na zo’n lange tijd weer terug zijn. ‘Als je hier niet trots op bent, dan weet ik niet wat je wel bent.’

Het museum Beelden aan Zee was tot 2017 de organisator van de tentoonstelling, maar voor hen werd het te duur om dit voort te zetten. ‘De tentoonstellingen die hier waren hadden internationaal karakter’, vertelt Van Lier. ‘Het was fantastisch. Maar, ze waren groot en internationaal, dat betekent dat je onder andere zit met enorme transportkosten. Dat is met duizenden euro’s niet te dekken.’

Toen het Scheveningse museum stopte met het organiseren, pakte Van Lier namens Studio Pulchri – ook gevestigd aan het Lange Voorhout – de handschoen op. ‘Het kon niet anders als dat Pulchri het een keer ging organiseren. Dat had een logica’, vertelt de kunstenaar. Er was geen geld, maar Van Lier wist al zijn collega-kunstenaars te overtuigen mee te doen aan de tentoonstelling. ‘Het is een unieke kans om Pulchri op de kaart te zetten. Daar heb ik mijn collega’s heel sterk voor gemotiveerd.’

Trots

Vanaf afgelopen maandag kwamen de beelden één voor één op hun tijdelijke plek op het Lange Voorhout te staan. Sinds die tijd heeft Van Lier veel positieve reacties gehoord. ‘Dat doet je goed. Dat je mensen kan plezieren. Dat zijn positieve tekenen die wij allemaal graag willen’ Zelf is hij trots op wat hij heeft bereikt. ‘Als je hier niet trots op bent, dan weet ik niet wat je dan wel bent. Je moet geloven in wat je doet.’

Tot en met 15 september staan de beelden op het Lange Voorhout.