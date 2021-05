Gemeente verruimt de TONK-regeling

De tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) wordt vanaf 25 mei verruimd. Het wordt voor Hagenaren, die door corona minder inkomsten hebben, makkelijker om de eenmalige bijdrage aan te vragen. TONK is een geldsteun voor alle inwoners van de stad die door de coronamaatregelen moeite hebben om hun woonlasten te betalen, zoals huur en hypotheek. Inmiddels hebben ruim duizend Hagenaars een aanvraag ingediend.

Vanaf 25 mei hebben Haagse inwoners met een inkomensdaling van vijftien procent door de coronacrisis recht op TONK. Dat was 25 procent. Afhankelijk van de situatie konden inwoners eerst eenmalig 750 euro of 1.500 euro krijgen. Nu komen daar ook de bedragen 2.250 euro en 3.000 euro bij. Welk bedrag de aanvrager krijgt, hangt onder andere af van de gezinssamenstelling en de verhouding tussen het netto-inkomen en de woonlasten. ‘Met deze verruiming hopen we dat meer Haagse inwoners zich melden zodat de gemeente hen goed kan helpen’, zegt wethouder Bert van Alphen.

De verruiming gaat in met terugwerkende kracht. Inwoners die TONK vóór 25 mei hebben aangevraagd en na de nieuwe berekening toch in aanmerking komen voor TONK of als de TONK hoger uitvalt, ontvangen hierover een brief. Daarvoor hoeft de aanvrager niets te doen, ze krijgen vanzelf bericht. Wanneer geen recht was op TONK en na de nieuwe berekening er nog steeds geen recht op is, hoort de aanvrager niets. TONK kan worden aangevraagd voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, maar moet uiterlijk zijn ingediend op 31 juli 2021.

LEES OOK: Zeven ton TONK-steun aangevraagd bij gemeente