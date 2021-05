Hofje voor ‘krasse knarren’ die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen

Den Haag moet een eigen Knarrenhof krijgen. In zo’n hofje wonen ouderen die voor elkaar zorgen en daardoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente Den Haag gaat in gesprek met de stichting Knarrenhofjes, om zo een eigen hofje voor ouderen in de stad op te zetten.

In een Knarrenhof kijken bewoners naar elkaar om en daardoor kunnen ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ontmoeting en onderlinge betrokkenheid worden versterkt en eenzaamheid tegengegaan.

Het idee komt van de raadsleden Janice Roopram en Willam de Blok van Hart voor Den Haag/Groep de Mos en PVV-raadslid Sebastian Kruis. Hun plan is donderdag door de gemeenteraad aangenomen. Volgens de raadsleden is er voldoende animo: zo zijn er ongeveer 600 Haagse geïnteresseerden die zich hebben aangemeld bij de stichting Knarrenhof.

120.000 Haagse senioren in 2040

‘De vergrijzing heeft grote gevolgen voor onder meer de woningmarkt en zorg’, zegt raadslid Roopram. ‘Ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen en verhuizen op hoge leeftijd dan ook niet of nauwelijks. De Knarrenhof is ideaal voor een senior die zelfstandig wil blijven wonen en die steeds minder of niet op mantelzorg en kinderen wil terugvallen.’

Het aantal Haagse senioren zal de komende jaren toenemen. In 2020 woonden er bijna 80.000 inwoners van 65 jaar en ouder in onze stad. Naar verwachting zal dit aantal oplopen tot 120.000 senioren in 2040. Dat is 20 procent van de Haagse bevolking en bijna een verdubbeling ten opzichte van 2010. Het overgrote deel van deze senioren woont, vaak naar eigen wens, thuis. Dit wordt ook aangegeven in het actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag. De stijging van het aandeel zelfstandig wonende senioren betekent dat de stad verandert.