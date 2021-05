OM verdenkt broers niet meer van steken Bilal Aydin, eist taakstraf

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een werkstraf van 100 uur en twee maanden voorwaardelijke jeugddetentie geëist tegen twee Hagenaars van 16 en 19 jaar. Dat schrijft mediapartner Omroep West. Ze stonden terecht voor hun vermeende betrokkenheid bij de steekpartij waarbij Bilal Aydin om het leven kwam. De zaak tegen het tweetal diende achter gesloten deuren omdat ten tijde van de steekpartij beide jongens minderjarig waren.

De 20-jarige Bilal werd op 21 december 2019 neergestoken op de kruising van de Goudriaankade en de Rijswijkseweg, na een ruzie met een groep jongens. Het slachtoffer kwam verhaal halen bij de groep omdat één van hen zijn neefje had geslagen. De twee hoofdverdachten in de zaak hoorden vorige week straffen van tien jaar cel tegen zich eisen. Tegen een derde minderjarige verdachte werd vorige week vrijdag 100 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk geëist.

De verdachten van vandaag zijn twee broers. Hun zaak werd vorige week uitgesteld omdat één van hen volgens het OM coronaverschijnselen zou hebben gehad. Hun advocaat, Sander Rens, bestrijdt dat; één van de jongens was verkouden en moest getest worden, daarom mocht hij de rechtbank niet in. Later bleek dat hij geen corona had.

Advocaat boos

Tijdens de zitting van vandaag bleek dat justitie de broers niet meer verdenkt van betrokkenheid bij de steekpartij, maar alleen bij de vechtpartij die eraan vooraf ging. De ten laste legging werd vandaag veranderd in ‘openlijke geweldpleging’. Advocaat Rens is daar boos over: ‘Het is kwalijk dat nu pas door het OM wordt gezegd dat mijn klanten niet gelinkt worden aan het steken. Dat had wel eerder gezegd mogen worden. Het heeft ze anderhalf jaar boven hun hoofd gehangen, en dat heeft gevolgen gehad voor hen en hun familie. Er is over ze geroddeld en één van hen is bedreigd.’

Volgens Rens was al lang geleden duidelijk dat de broers niet verantwoordelijk waren voor het neersteken van Bilal. ‘Er was geen bewijs voor. Dat is gebleken uit getuigenverklaringen. Ik heb dat al veel eerder aangegeven.’ De raadsman brengt ook de aanhouding van de twee broers in herinnering: ‘Dat is met veel bombarie gebeurd, maar alleen op basis van verhalen van horen-zeggen. Ook dat heeft veel gevolgen gehad voor de familie, terwijl nu blijkt dat het allemaal anders ligt.’

‘Gerechtigheid’

Rens benadrukt dat het vreselijk is wat er is gebeurd die dag, maar dat de twee broers er dus niet verantwoordelijk voor zijn. Dat de jongens nu alleen nog worden verdacht van openlijke geweldpleging ‘voelt voor hen als eindelijk gerechtigheid’, aldus de advocaat.

De uitspraak tegen alle verdachten is op 4 juni.