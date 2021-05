Rechtstreex haalt je boodschappen uit de regio: ‘Zo weet je waar je eten vandaan komt’

Het lokale voedselbedrijf Rechtstreex opende onlangs een eigen distributiecentrum op de Binckhorst om klanten in en om Den Haag te kunnen voorzien van lokale boodschappen. ‘Op onze website kan je etensboodschappen van zo’n beetje 100 boeren en makers uit de regio vinden. Die kun je online bestellen en dan ophalen bij een wijkpunt bij jou in de buurt. Zo kun je boodschappen doen bij boeren uit de Haagse regio en weet je precies waar je eten vandaan komt’, vertelt initiatiefnemer Maarten Bouten in Haags Bakkie op Den Haag FM.

Het voedselbedrijf richt zich op producten rondom Den Haag. ‘Er is heel veel moois in de regio te vinden, zoals de tomaten uit het Westland of de melk uit Midden-Delfland. Maar ook speciale dingen uit de stad zoals Haagse Biertjes en er zit ook in Den Haag een chocolademaker. Het is een combinatie van gewone etensboodschappen als ander lekkers die we aanbieden.’ De boodschappen zijn online te bestellen en een aantal dagen later af te halen bij een van de wijkpunten in de stad.

Lokaal geproduceerd voedsel betekent niet direct dat het voordeliger is, zegt de initiatiefnemer. ‘Dat is afhankelijk van welke producten je koopt. Als je een hele mooie boerenkaas koopt dan is ie natuurlijk duurder dan de allergoedkoopste fabriekskaas van de supermarkt. Alleen als je die boerenkaas bij ons koopt, er zijn geen tussenschakels, dan is het een vergelijkbare prijs of soms goedkoper dan wanneer je hem ergens anders koopt’, zegt Bouten. ‘Je kan heel erg kiezen welke producten je wilt hebben. Als je met het seizoen mee-eet en met het seizoen mee koopt, dan koop je ze ook op het meest voordelige moment van het jaar.’

‘Bij ons krijg je alle informatie’

Bouten wil met zijn onderneming ervoor zorgen dat men meer bewust is van wat we eten, hij bepleit een transparante, lokale voedselketen. ‘Bij ons krijg je alle informatie: je ziet de informatie over de boer, hoe het geteeld is, wat de seizoenproducten zijn en wat je ermee kunt maken. We willen het zo transparant mogelijk maken zodat je veel meer weet waar het voedsel over gaat. Ik denk dat het bewustzijn makkelijk veel groter kan worden en dat mensen, als ze dat weten, graag een bewuste keuze maken.’ Mensen zijn door de coronaperiode bewuster boodschappen gaan doen. ‘Wij hebben een enorme opleving gemerkt.’

‘We zijn gewoon een community met zijn allen’

De ondernemer heeft nog wel wat ambities: er moeten meer afhaalpunten komen en men wil een thuisbezorgservice opzetten. Daarvoor is al 100.000 euro voor opgehaald in een halve dag tijd. ‘Verbazingwekkend om dat zo mee te maken. Voor het gestart was was de crowdfunding al voorbij. Die ton komt volledig van onze klanten die het tof vinden wat we doen en er graag aan mee willen doen. We zijn gewoon een community met zijn allen.’