Slachtoffers brand woonden onder schrikbarende omstandigheden: ‘Matrassen zelfs in het tuinhuisje’

Brandweercommandant Esther Lieben is zielsgelukkig dat er bij de grote brand van donderdag in de Schilderswijk geen gewonden zijn gevallen. Volgens haar had dat ook anders kunnen aflopen. Want al tijdens het blussen bleek dat veel appartementen helemaal volgestouwd waren met matrassen, ook in woonkamers. ‘Ik ben erg geschrokken van de sociale omstandigheden waarin die mensen leefden’, zegt zij tegen mediapartner Omroep West.

Al bij de eerste meldingen over de brand in de Wouwermanstraat donderdagnacht wist Lieben al meteen dat ontruimen prioriteit zou hebben voor de brandweer. ‘Het is een woonomgeving dus dan weet je dat er mensen liggen te slapen. Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen, want het kan ook dat mensen in diepe slaap zijn of niet zelfredzaam zijn’, zegt ze in West Wordt Wakker.

Zelf was Lieben als commandant ter plaatse en zag daar tijdens het blussen hoe mensen daar wonen. ‘Ik zag zelfs dat er matrassen in tuinhuisjes lagen.’ Buurtbewoners vertellen dat er soms wel 10 tot 15 mensen in een woning slapen. ‘Dat kan ik niet staven. Ik kijk alleen naar de hoeveelheid spullen in de woningen en dan zie je dat de vuurbelasting heel hoog is geweest. Dan zijn er dus erg veel brandbare spullen in huis geweest.’

Verbaasd over dakconstructie

Burgemeester Jan van Zanen was donderdag aanwezig in de Schilderswijk, en ook hij gaf aan geschrokken te zijn van de sociale omstandigheden van de bewoners. De brandweer heeft veertig woningen onbewoonbaar verklaard en 43 mensen moesten worden opgevangen in een hotel.

Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. Maar het viel Lieben tijdens het blussen van de brand al op dat het onderhoud van het pand niet best was. ‘Ik ben vooral verwonderd en verbaasd over de dakconstructie. Die is dan weliswaar gerenoveerd, maar die loopt over de gehele lengte van het huizenblok. Wat we zagen is dat het vuur zich daardoor kon verplaatsen door het hele dak.’

Spoeddebat

Volgens Lieben is de kans aanwezig dat er bij een vergelijkbare brand wel slachtoffers zullen vallen. Ze is dan ook blij te horen dat bouwinspecteurs en de politiek de zaak serieus nemen. De fractievoorzitter van de Haagse PvdA, Mikal Tseggai, heeft al een spoeddebat aangevraagd over de brand. Zij vindt onder meer dat er betere afspraken gemaakt moeten worden tussen de gemeente Westland en de gemeente Den Haag over de huisvesting van arbeidsmigranten. In de gemeente Westland is nu te weinig woonruimte, waardoor arbeidsmigranten noodgedwongen uitwijken naar Den Haag.

‘Ik schrok me wezenloos’, zegt Tseggai. ‘Ik woon zo’n 300 meter van de Wouwermanstraat en durfde eigenlijk niet te gaan kijken gisteren. Ik was ook meteen al bang dat er veel arbeidsmigranten getroffen zouden zijn door de brand.’ Dat bleek ook snel want zowel de brandweer als buurtbewoners spraken erover. ‘Er wonen veel Bulgaren. Zij moesten hun huis verlaten. Ze bewaarden hun geld thuis, dus ze zijn nu alles kwijt. Ik vind het hartstikke zielig, ik moet er van huilen’, zei een buurtbewoner gisteren.

‘Onduidelijk waar arbeidsmigranten wonen’

‘We wisten natuurlijk al dat veel arbeidsmigranten slecht gehuisvest zijn’, vertelt Tseggai. ‘maar we weten vaak niet precies waar, omdat het achter de voordeur gebeurt. Je ziet op sommige plekken wel dat woningen verwaarloosd zijn, maar het blijft moeilijk om precies aan te wijzen waar de arbeidsmigranten wonen.’

Volgens Tseggai is er in Den Haag wel aandacht voor de arbeidsmigranten. ‘We hebben bijvoorbeeld de pandbrigade uitgebreid. Die houdt zich onder meer bezig met overbewoning en illegale kamerverhuur.’ Maar Tseggai vindt dat er nu meer moet gebeuren, met name op landelijk en provinciaal niveau. ‘Ik vind dat er wel consequenties moeten zijn voor de huisbazen als er echt sprake is van overbewoning. En je zou ook meer aan voorlichting over brandpreventie bij arbeidsmigranten kunnen doen.’

Betere afspraken

Daarnaast wil Tseggai vooral dat er betere afspraken komen tussen gemeenten. ‘Het Westland wil geen arbeidsmigranten huisvesten, terwijl ze toch vooral in het Westland werken. Dat is natuurlijk heel gek. Ik denk dat de provincie een grotere rol zou moeten spelen om dat beter vorm te geven.’