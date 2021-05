Speeltuin Klein Tasmania wordt deels fietsenstalling, bewoners starten petitie

De speeltuin Klein Tasmania aan de Tasmanstraat wordt mogelijk deels een fietsenstalling voor het Gymnasium Haganum. De middelbare school is eigenaar van de grond en kondigde eind april het plan aan. De buurtbewoners zien dit liever niet gebeuren, zij zien de speeltuin als ontmoetingsplek, en zijn daarom een petitie gestart. Eric Peters van het Haganum snapt niet dat de buurt ontevreden is. ‘Wij hebben in onze ogen een mooi plan gemaakt.’

Janneke Hendrikx van Stichting Klein Tasmania schrok van het plan om van de speeltuin een fietsenstalling te maken. Volgens Hendrikx zijn er al anderhalf jaar lang gesprekken tussen de buurt en het Gymnasium Haganum over het eventueel ombouwen van de speeltuin.

‘Dat leek in de eerste plaats een leuke samenwerking’, vertelt Janneke Hendrikx aan Den Haag FM. Het idee was volgens Hendrikx om een tuintje voor zowel de buurt als de scholieren te maken. Een flinke groep bewoners dacht mee over de plannen. ‘Des te groter was de collectieve teleurstelling toen bleek dat het een ordinaire fietsenstalling ging worden’, aldus Hendrikx.

Meer leerlingen

Volgens Eric Peters, van het Gymnasium Haganum, kwam de teleurstelling als een klap bij heldere hemel. De grond waar de speeltuin op staat is van de middelbare school, maar was de afgelopen elf jaar in bruikleen door Stichting Klein Tasmania. ‘Die overeenkomst liep af in februari 2021′, vertelt Peters. ‘Wij hebben omdat ons leerlingaantal gestegen is, niet voldoende parkeerplekken voor fietsen en recreatieruimte voor onze leerlingen. Er is ruim voor het verlopen van de overeenkomst aangegeven dat wij die zouden opzeggen en wij plannen zouden maken voor een herinrichting, waarin wij zeker de buurt en stichting in zouden meenemen.’

Toen het eerste voorlopige plan werd gepresenteerd, werd deze volgens Peters niet verkeerd ontvangen. ‘Iedereen begreep dat de gebruikersovereenkomst eindigt, dat er nieuwe plannen gemaakt werden en vond het fijn dat zij er in meegenomen werden.’

Delen

Peters legt de herinrichting als volgt uit: een deelfietsenstalling, maar ook een deel met een zit- en speelgelegenheid voor de buurt. ‘Wij hebben er geen belang bij iets waar de buurt met veel plezier gebruik van maakt, niet toegankelijk te maken. Maar het moet wel passen bij de behoefte die wij hebben.’ Volgens Peters zouden de buurtbewoners na 16.00 uur, als alle leerlingen naar huis zijn, vrij zijn om gebruik te maken van het pleintje.

Toch maken de buurtbewoners zich grote zorgen. Zo groot dat er woensdagmiddag een petitie is gestart en er dit weekend posters worden uitgedeeld in de wijk. Volgens Hendrikx is één van de belangrijkste argumenten tegen de verbouwing dat er in de wijk verder weinig speellocaties zijn voor de doelgroep twee tot en met zes jaar. ‘Het is een postzegel hé’, aldus Hendrikx over het aantal oppervlakte dat Klein Tasmania kent. ‘Dat je zo’n mooi tuintje opoffert voor die paar fietsen. Daarachter ligt een enorm plein, waar meer aan efficiëntie gedaan kan worden.’

Volgens Hendrikx is er vanuit het Haganum nog niet gereageerd op de kritiek vanuit de buurt. ‘De grond is van Haganum, maar de buurt verzorgt al twintig jaar de speeltuin in een driehoek met de gemeente. We zitten wel met elkaar in een samenwerking. We vinden dat wij – op basis van waarden en normen – daarin ook rechten hebben.’

Parkeerprobleem

Dennis Groenewold heeft namens D66 raadsvragen gesteld. ‘Ik vind het heel zonde dat daar zo’n speeltuintje dreigt te verdwijnen’, aldus Groenewold tegen Den Haag FM. ‘Daarom wil ik weten wat er mogelijk is. Een optie met behoud van de speeltuin, dat zou de voorkeur hebben. Anders het speeltuintje elders compenseren.’ De Partij voor de Dieren is ook bezig met het maken van raadsvragen.

Volgens Hendrikx zou de politiek kunnen kijken naar de perfecte oplossing voor beide partijen. ‘Kom met alternatieven die ook voor Haganum acceptabel zijn, voor hun parkeerproblemen’, aldus Hendrikx. Op het schoolplein van de middelbare school staan nu ook auto’s geparkeerd. ‘Geef daar vergunningen voor’, aldus Hendrikx haar oproep aan de gemeente. Volgens Eric Peters, van het Gymnasium Haganum, is dat leuk bedacht, maar geen oplossing. ‘De auto’s staan onder de ramen van de klaslokalen. Als ik daar fietsenrekken ga neerzetten, worden de lessen continue gestoord omdat mensen daar hun fietsen neerzetten of staan de kletsen.’

Daarnaast heeft de gemeente plannen om de tramhalte in de Zoutmanstraat te verplaatsen naar de Laan van Meerdervoort, vlak voor de ingang van het Gymnasium Haganum. ‘In de Zoutmanstraat gaan de parkeerplekken weg, voor de deur gaan de parkeerplekken weg. De parkeerdruk in de wijk is niet mis’, aldus Peters. Volgens hem zou het verplaatsen van de auto’s van de werknemers naar de wijken enkel voor meer parkeerdruk zorgen. ‘Het klinkt allemaal voor de hand liggend, maar er zitten haken en ogen aan. Graag blijven wij met de Stichting van Klein Tasmania in gesprek en hoop dat wij er samen uit komen.’