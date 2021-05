Verwoestende brand Wouwermanstraat, een dag later

Sportprogramma Sportsignaal terug bij Den Haag FM: meer vrijwilligers zijn van harte welkom

Het radioprogramma Sportsignaal komt vanaf september weer terug bij Den Haag FM. Op zaterdag- en zondagmiddag staan verslaggevers langs de velden voor live-verslag, interviews, statistieken en standen, voor- en nabeschouwingen van verschillende wedstrijden in de regio. Kortom: je hoeft niks te missen!

Het programma wordt gemaakt door Den Haag FM en Midvliet, de lokale omroep van Leidschendam-Voorburg en Stompwijk. Het is een initiatief van Arjan Groenewegen, Vyron Verkijk en Ronald Mooiman. ‘Er wordt zoveel gesport in onze regio, er zin zoveel leuke en aantrekkelijke wedstrijden’, zegt Verkijk. ‘Verslaggeving over lokale en regionale sport hoort gewoon bij goede lokale nieuwsvoorziening’, aldus Mooiman. Met het programma willen de drie radiomakers de verbondenheid tussen inwoners en sportverenigingen stimuleren, legt Groenewegen uit.

Vrijwilligers

Het programma wordt gemaakt door vrijwilligers. ‘Voor goede live-sportverslaggeving zijn veel enthousiaste mensen nodig. En die zijn er voor dit sportprogramma. Het is een mooie stap in de samenwerking tussen verschillende omroepen in de regio’, zegt Henk Ruijl, hoofdredacteur van Den Haag FM.

Hoewel we al veel vrijwilligers hebben, zijn meer mensen van harte welkom. Dus wie een sporthart heeft en graag iets wil doen bij het programma kan zich melden bij Den Haag FM of Midvliet.

De uitzendingen starten vanaf de tweede helft van september bij de start van de nieuwe competities op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 en in voorkomende gevallen tot 18.00 uur.