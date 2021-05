ADO-eigenaar United Vansen verbreekt stilte; twee rechtszaken in voorbereiding

United Vansen, de Chinese eigenaar van ADO Den Haag, bereidt momenteel twee rechtszaken voor. Dat melden meerdere bronnen rond de club aan mediapartner Omroep West.

De eerste rechtszaak heeft betrekking op Raad van Commissarissen-voorzitter Frans van Steenis. Hij wordt door UVS aansprakelijk gesteld voor de huidige situatie van de club. De Chinese eigenaar is van mening dat Van Steenis bewust informatie over een eventuele overname met World Soccer Holdings heeft achtergehouden voor andere leden. Ook frustreert Van Steenis volgens United Vansen al geruime tijd het overnameproces.

Op 24 april schreef grootaandeelhouders UVS een aandeelhoudersvergadering uit met als enig agendapunt het ontslag van Frans van Steenis. Dat kon toen tegengehouden worden door de overige aandeelhouders, om de onrust binnen de club niet groter te laten worden.

Tweede rechtszaak over beslaglegging

De tweede rechtszaak heeft betrekking op de beslaglegging van de aandelen. UVS hoopt via haar advocaat de uitspraak van de rechter in het kort geding ongedaan te maken. ADO Den Haag werd eind april in een kort geding over het uitblijven van een betaling van twee miljoen euro uit China in het gelijk gesteld. Kort daarna werd er beslag gelegd op de aandelen.

Tot slot laten bronnen rond de club weten dat United Vansen niet blij is met de aanstelling van interim-directeur Edwin Reijntjes. Volgens de Chinese eigenaar is dit buiten hen om gegaan. Aan meerdere Chinese verzoeken tot aftreding van Reijntjes werd nog geen gehoor gegeven. UVS wordt bijgestaan door advocaat Casper Haket van het internationale advocatenkantoor Dentons, gevestigd in Amsterdam.

Reactie ADO Den Haag

Omroep West heeft ook Van Steenis en ADO Den Haag om een reactie gevraagd. ‘Het persoonlijk aansprakelijk stellen van Frans van Steenis is bij ons niet bekend’, laat de bestuurlijk woordvoerder van club weten. ‘Over de aanstelling van de interim-directeur en de totstandkoming van het kort geding is een e-mail wisseling tussen advocaten geweest. Onze advocaten hebben aangegeven dat alle procedurele stappen zoals die in Nederland gelden goed zijn gezet.’