Gemeente gaat schulden gedupeerden toeslagenaffaire overnemen

De gemeente gaat de schulden van inwoners die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire overnemen. ‘Den Haag is bereid om schulden die burgers hebben – gerelateerd aan de kinderopvangtoeslagaffaire – op zich te nemen’, zei wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) zaterdag in Spuigasten op Den Haag FM. Het gaat ongeveer om 43.000 euro aan openstaande vorderingen bij de gemeente.

Een paar maanden geleden deed de wethouder al een eerste handreiking. Zo zei hij in maart namens de gemeente dat de gedupeerde ouders en hun kinderen ‘onze steun verdienen’. Van Alphen zei toen: ‘Wij vinden het belangrijk dat er weer rust komt binnen het gezin en willen daarbij helpen. Als zij door de Belastingdienst als gedupeerde worden erkend, zetten wij daar extra dienstverlening en inzet op.’

Maar nu blijkt dat sommige ouders nog steeds wachten op de compensatie van 30.000 euro vanuit het Rijk en gedupeerden ook schulden hebben bij de gemeente door de toeslagenaffaire. Mede daarom heeft de Haagse gemeenteraad donderdag besloten dat de gemeente de gemeentelijke schulden van haar gedupeerde inwoners moet overnemen.

Onduidelijk wanneer gemeente schulden overneemt

Hoe snel de gemeente de schulden overneemt, is nog onduidelijk. Van Alphen in Spuigasten: ‘Er moeten nog wat zaken geregeld worden, dus ja: we zorgen ervoor dat mensen die compensatie krijgen vanuit het Rijk, daar ook vrijelijk over kunnen blijven besteden. We zijn in gesprek met alles en iedereen om ervoor te zorgen dat mensen weer schuldenvrij kunnen komen.’

Het plan kwam uit de koker van ChristenUnie-SGP en kreeg voldoende steun (25 stemmen voor, 17 tegen en 1 lid stemde niet). Alleen coalitiepartijen CDA, D66 en VVD en oppositiepartij PVV stemden tegen. Coalitiepartij GroenLinks stemde verdeeld (deels voor, deels tegen).

Den Haag volgt Rotterdam

Den Haag volgde met dit besluit Rotterdam, waar eerder al door de gemeenteraad werd besloten om de schulden van gedupeerden over te nemen.