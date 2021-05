ADO-eigenaar United Vansen verbreekt stilte; twee rechtszaken in voorbereiding

Hagenaar (21) opgepakt voor voorbereiden liquidatie

Een 21-jarige Hagenaar is dinsdag opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie in Soest. Tegelijkertijd werd er ook een 20-jarige Amsterdammer opgepakt. Ze zijn vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris en blijven veertien dagen langer in voorarrest.

In maart ontving de politie informatie dat er een liquidatie werd voorbereid in Soest. Er werden daarna drie verdachten opgepakt, van hen zit een 35-jarige Hagenaar nog vast.

Op 5 en 9 maart werd vermoedelijk een verkenning uitgevoerd rond de woning van het beoogde slachtoffer. Daarbij werden een zwarte Opel Zafira en witte Volkswagen Caddy gebruikt. De twee verdachten die afgelopen dinsdag zijn opgepakt hebben mogelijk deze verkenning uitgevoerd.