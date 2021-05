Tweede editie Siebenfest van rapper Frenna in september in Zuiderpark

Huurders Visserijbuurt snappen niets van hoge energierekening Haag Wonen

Huurders in de Loggerstraat, Pinkstraat en Sleepnetstraat op Scheveningen worden gek van hun hoge stookkosten. En de rekeningen die ze krijgen zijn onbegrijpelijk. Bewoners Joop Strik en Jan van Beurden komen op voor hun buren en willen antwoorden van woningcorporatie Haag Wonen. Maar ze vinden dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Joop woont in een eenkamerwoning in de Loggerstraat. De appartementen worden verwarmd via centrale blokverwarming. ‘Ik heb twee radiatoren zonder thermostaatknop, die kunnen alleen aan of uit.’

‘Ik moet gemiddeld per jaar tussen de 300 en 600 euro bij betalen. In 2018 moest ik 900 bijbetalen. Mijn gemiddelde stookkosten zijn 130, 140 euro en daar komt de stroom nog bij. Dat is bijna 200 euro aan vaste lasten.’ En dat is veel voor Joop, die in een kleine sociale huurwoning woont en naar de voedselbank gaat.

Rekeningen zijn onbegrijpelijk

Jan en Joop vertrouwen de boel niet en duiken in de rekeningen. Die zijn totaal niet te begrijpen, zeggen ze. Daarom wil Jan dat de rekeningen vanaf 2017 allemaal opnieuw gemaakt worden. ‘Duidelijk uitgelegd, hoe ze aan de kosten komen en de berekeningen erachter. Mensen moeten zelf in staat zijn na te rekenen hoe die rekening tot stand komt.’ Jan heeft het idee dat de huurders worden bedonderd. ‘Niemand heeft inzicht wat er aan gas betaald is.’

Zowel Joop als Jan proberen bij Haag Wonen antwoorden te krijgen, maar daar lopen ze vast. Jan stuurde eind 2019 schriftelijke vragen over rekeningen uit 2017 en 2018. ‘Ik heb er nooit antwoord op gekregen.’ Ook telefonisch komt Jan geen steek verder. Inmiddels is hij drie consulenten verder bij de woningcorporatie. Joop heeft lange mailconversaties met Haag Wonen, maar heeft nog niet de antwoorden die hij wil.

Woonbond

De Woonbond, die opkomt voor huurders, hoort vaker klachten over onduidelijke rekeningen bij centrale blokverwarming. ‘Als je niet goed kan achterhalen hoe die kosten in elkaar steken, is dat heel vervelend’, zegt Marcel Trip van de Woonbond. ‘Bij een eigen cv-ketel zie je je eigen gebruik’, dat is niet het geval bij blokverwarming.

Die loopt vaak via de huurder en valt sinds kort onder de servicekosten, legt Trip uit. ‘Dan moet de verhuurder inzage geven in de opbouw van de kosten. Als die dat niet doet kunnen huurders naar de huurcommissie stappen, dat is een onafhankelijke commissie. ‘

Wantrouwen

De hele situatie met de woningcorporatie zorgt voor wantrouwen bij Jan en Joop. ‘Zij beschouwen mijn bemoeienis als continu gezeik. Ze willen er een punt aan breien’, zegt Jan.

Ook Joop wordt er moe van om van het kastje naar de muur gestuurd te worden. ‘Mijn vertrouwen is ernstig geschaad.’ In maart heeft Joop in de gemeenteraad ingesproken en inmiddels ook de belofte gekregen dat wethouder Martijn Balster (Wonen) een keer langs zou komen. Maar die is nog niet geweest, zegt Joop.

Toch zetten ze door. ‘Ik kan niet tegen onrecht. Als ik ergens m’n tanden in zet, laat ik niet meer los. Dat zit in mijn karakter’, aldus Jan. Verschillende mensen vragen dan ook of hij ze wil helpen. ‘Iedereen ouwehoert: “Moet jij ook zoveel bijbetalen?” En niet iedereen kan voor zichzelf opkomen, bijvoorbeeld omdat ze geen Nederlands spreken of omdat ze moe zijn van al het geregel’, zegt Jan.

Hart voor Den Haag

Ook Hart voor Den Haag bekommert zich om de huurders. Zo diende William de Blok een motie in. De partij vindt dat de extra stookkosten moeten worden betaald door de woningcorporatie, omdat die verantwoordelijk zijn voor goede isolatie. De motie is niet aangenomen.

Ondanks de motie, een artikel in De Telegraaf en nadat Joop mocht inspreken in de raad, is er nog steeds een boel onduidelijk. De aandacht voor de stookkosten maakte wel wat los, merkte William.

‘Ik heb verschillende mails gekregen van mensen. Ze begrijpen hun afrekening niet en Haag Wonen maakt het ook niet inzichtelijk. Dat is een punt van zorg’, aldus William. Ook hij heeft de rekeningen gezien. ‘Het is heel onduidelijk en lastige materie.’

Het raadslid wil de reactie van de wethouder afwachten voordat hij raadsvragen gaat stellen om de woningcorporatie zover te krijgen dat ze de kosten inzichtelijk maken.

‘Vervelende situatie’

Woningcorporatie Haag Wonen laat in een reactie weten het een ‘vervelende situatie’ te vinden en zegt er graag met de bewoners uit te willen komen. Haag Wonen zegt dat de techniek onderzocht is en de meters zijn doorgemeten. Dat werkt volgens de corporatie goed.

‘Met een vijftal bewoners en de bewonerscommissie hebben we contact over de afrekening.’ Na overleg is de huurcommissie ingeschakeld. ‘De huurcommissie toets nu of onze berekening klopt met de facturen en of de stookkostenafrekening past bij de wettelijke systematiek en bij de verdeling over de woningen in het gebouw.’ Het wachten is nu op de uitspraak van die commissie. ‘We hebben met elkaar afgesproken dat we de uitkomst en de uitspraak accepteren.’