Marcel Verreck: ‘Nu verhoging parkeertarieven niet doorgaat, zal tsunami van de landzijde Scheveningen overspoelen’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij het niet doorgaan van het ‘parkeertientje’ op Scheveningen.

‘Nu de verhoging van de parkeertarieven aldaar niet doorgaat, zal de tsunami van de landzijde de boulevard gaan overspoelen. Die toeristische dreiging is momenteel groter dan de stijging van de zeespiegel. We zullen daar van de zomer geen Broek in Waterlandse achtervolgingen krijgen, want dan is daar geen enkele ruimte om een beetje vaart te maken.’

‘Imagoschade door zo’n tariefsverhoging, roept de meerderheid van de gemeenteraad. Nou, het is illusie om te denken dat een parkeertientje van Scheveningen-Bad wél een dure badplaats maakt’, aldus de columnist.