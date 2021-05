Zaterdag Live over verduurzamen voor betaalbare prijs

Skaters komen in actie tegen plannen nieuwe Spuiplein: ‘Dé plek waar wij elkaar ontmoeten’

Meer in

Skaters willen volgende week zaterdag een protest houden tegen de verbouwing van het Spuiplein. Dat meldt Skatepark Sweatshop op Instagram. De skaters zijn het niet eens met de keus voor de ondergrond van het nieuwe plein. Waar nu nog glad natuursteen ligt, komt grind te liggen. ‘Van die kleine vervelende steentjes waar je met je wielen achter blijft hangen.’

Het Spuiplein en skaten gaan al jaren hand-in-hand. ‘Sinds de oplevering eind jaren negentig is het Spuiplein, met de natuursteen ondergrond, ons tweede huis geworden’, schrijft het skatepark onder de Instagram-post. ‘Het is dé plek waar we elkaar ontmoetten, skaten, nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren kennen en waar generaties zijn opgegroeid.’

Nachtburgemeester Pat Smith vindt ook dat de skateplek niet onderschat moet worden. ‘Het is een hele belangrijke plek, die veel mensen bij elkaar brengt en onze stad daarmee rijker maakt. Als het dus zo is dat deze plek en zijn functie verdwijnt, maakt dat onze stad armer’, schrijft hij op Facebook.

Grind

De gemeente weet dat skaters graag gebruik maken van het Spuiplein.. Ze mochten zelfs meepraten over de herinrichting van het Spuiplein. ‘In plannen voor het nieuwe Spuiplein is altijd naar voren gekomen dat skaters gehoord zouden worden en een plek zouden krijgen’, schrijft het Skatepark Sweatshop.

Wat blijkt: het gladde natuursteen verdwijnt en de skaters zijn alles behalve tevreden met de nieuwe ondergrond. ‘Grind, je weet wel, van die kleine vervelende steentjes waar je met je wielen achter blijft hangen. Dit is wel het laatste dat een skater zou willen voor ons geliefde Spuiplein.’

Er is daarom een actie in het leven geroepen: Save Spui. De actie vindt zaterdag 29 mei plaats om 14.00 uur. Wat de skaters precies gaan doen om hun stem te laten horen, is nog niet duidelijk.