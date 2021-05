Tweede editie Siebenfest van rapper Frenna in september in Zuiderpark

Rapper Frenna organiseert op 11 september zijn eigen Siebenfest in het Zuiderpark. Dat meldt mediapartner Omroep West. Oorspronkelijk zou dit festival in de zomer van 2020 plaatsvinden, maar dat ging niet door vanwege corona.

Het Zuiderpark verloor dit jaar Parkpop, maar het park moet toch een groots festival krijgen. Na een jaar waarin alles werd afgeblazen, organiseert Frenna nu voor de tweede keer zijn eigen Siebenfestival.

En het moet een groots evenement worden. Frenna zelf vertelde in 2020 dat hij in ieder geval een achtbaan bij het festival wilde. Of dat gaat lukken is nog niet zeker, maar er komt in ieder geval iets spectaculairs, laat organisator Timo Bosman van Hofstad Festivals weten.

Zeven verschillende area’s

‘Er komen zeven area’s met verschillende thema’s en daar zijn dan vijf podia’, legt Bosman uit. ‘Maar het wordt echt een festival waar behalve optredens ook veel andere dingen te doen zijn. Zo is er wellness, waar je je kunt laten masseren en je kunt je haar laten doen en je nagels laten lakken. En natuurlijk lekker eten’, vertelt de organisator trots.

Over de line-up van het Siebenfest wordt nog geheimzinnig gedaan. Bij de eerste editie stonden onder andere Jonna Fraser, Poke, Snelle, Diquenza en als headline de Afrikaanse superster Burnaboy op het podium.

Bij niet doorgaan, geld terug

Er is goed nieuws voor de fans die een kaartje hadden voor de afgelaste editie van vorig jaar, die kaarten zijn gewoon geldig op 11 september. En mocht door onverwachte omstandigheden het festival worden afgeblazen, dan kan iedereen het geld voor zijn kaartje terugkrijgen, exclusief de servicekosten. Of het kaartje bewaren voor 2022.