Uittips: Frituurloop, een nieuw Klimbos en leren skaten op het Spuiplein

Van een heus klimbos tot een skate-workshop. Er zijn weer genoeg leuke dingen te doen de komende tijd in Den Haag. Wij zetten een aantal dingen op een rijtje

Frituurloop

Wie dol is op frituur (en wie is dat nou niet) en ook van wandelen houdt kan tijdens het Pinksterweekend de Frituurloop doen door de stad. Je loopt langs vijf cafetaria’s om daar te snacken, een drankje te doen en zo meteen al die calorieën eraf te wandelen. Bij elke locatie is er een quizronde, daarmee kan je de hoofdprijs van een jaarvoorraad aan frikandellen winnen.

Analog Eco Festival

Tijdens het Analog Eco Festival exposeren kunstenaars en designers werk rond het thema duurzaamheid. Welke kansen bieden schoon werken met duurzame inkten en materialen? Hoe kan je als

maker bijvoorbeeld gebruik maken van plantaardig materiaal, bacteriën of restafval voor grafische toepassingen? Hun individuele antwoorden op die vragen exposeren ze bij

Haagse initiatieven die al een oogje op het groen hebben, zoals: de Naaierij, Page bot Found, Edwin Pelsen en The Hague Finest. De werken zijn nog tot en met 29 mei te zien, tipt Lex Rijkers Meinen van Den Haag To Go in het radioprogramma Haags Bakkie.

Learn How To Skate

En Lex had nog een andere leuke tip: op 22 mei kun je leren skaten op het Spuiplein. De organisatie Skaters for Skaters em The Shore zorgen voor alle spullen en bescherming. Iedereen kan gratis meedoen.

Opening Klimbos in Haagse Bos

Op 1 juni opent Haagse Boomtoppers een klimwalhalla voor iedereen zonder hoogtevrees. Het bos kent zeven routes in zes verschillende bomen. Je klimt veilig gezekerd.

Parade

Het duurt nog even, de Parade strijkt pas weer om 2 juli neer in het Westbroekpark, maar vanaf deze week zijn de tickets in de verkoop. In verband met de coronamaatregelen ziet de Parade er dit jaar anders uit dan anders. Je kunt kiezen uit twee pakketten: diner of late night. Je gaat aan een tafel zitten, wordt bediend en geniet van twee voorstellingen, zonder dat je van je stoel hoeft. Een soort dinershow dus eigenlijk, waarbij je de drankjes naar je tafel laat komen via een QR-code.

