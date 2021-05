21 Pilots en Robert Finley in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van 21 Pilots en Robert Finley (foto).

‘Scaled and Icy’ is het zesde album van Tyler en Josh – zondagavond hoor je een track van dit duo dat beter bekend staat onder de naam 21 Pilots. Muzikant Robert Finley tourde in 1970 al door Europa als deel van een Amerikaanse soldatenorkest, werkte daarna jaren als timmerman tot hij blind werd – pas op z’n 65e debuteerde hij en nu, twee jaar later, is er een tweede blues-rockalbum.

Meer nieuwe muziek is er van Lana Del Rey, Curtis Harding, Bleachers, John Hiatt, P!NK, Mdou Moctar, J. Cole en een Dylan-cover door Ricky Koole. Tevens hoor je enkele pauze-acts van het Songfestival zoals Eefje de Visser en Duncan Laurence.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).