Mysterie foto Begoniastraat opgelost: Lisanne vindt familie in België

‘Ik had het eigenlijk al een beetje opgegeven’, vertelt Lisanne Kooij. Een paar weken geleden zette ze een oude foto van haar opa Rutger online, op zoek naar de mensen die bij hem op de foto stonden. Nu heeft ze die mensen gevonden. De man op de foto bleek een volle neef van haar opa. Dus ze heeft er familie bij. En dat vindt Lisanne heel waardevol: ‘We zijn nog met heel weinig over van mijn vaders kant’.

Lisanne kwam de foto tegen in de fotoboeken van haar tante. De foto is in de jaren 30 gemaakt in Den Haag. Naast haar opa staan er een man, vrouw en twee kinderen op. Lisanne wist vrij weinig over dat deel van haar opa’s verleden. Nu is het ontbrekende puzzelstukje gevonden.

Rutger Kooij (links) met zijn neef (rechts) | Eigen foto

‘Ik herkende mijn opa’

Na Lisannes oproep in de Facebookgroep Den Haag in de Tweede Wereldoorlog kreeg ze van alle kanten hulp. ‘Ik heb zoveel mailtjes gehad, niet normaal!’ Al snel was duidelijk dat de foto was gemaakt in de Begoniastraat. Een iemand had voor Lisanne uitgezocht wie er gewoond had, waardoor Lisanne een achternaam had. Toen is ze zelf gaan zoeken op Facebook en heeft ze mensen benaderd. Uiteindelijk kwam ze in contact met Sandra Baerselman uit België, een kleinkind van de mensen op de foto.

‘Ik herkende meteen mijn opa op die foto, en mijn oma. De twee kindjes zijn mijn oom en tante. Mijn moeder is ouder, die staat er niet op.’ Dezelfde foto ligt nog steeds bij haar moeder (93) thuis.

Zeevaartschool

En daarmee wordt ook de geschiedenis van Lisannes opa Rutger duidelijker. ‘Waarschijnlijk zat Rutger in die jaren op de zeevaartschool. Hij was in die tijd vaak op bezoek bij mijn grootouders en had dan een Adelborst-tenue aan, van de officieren van de zeevaartschool. Dat weet mijn moeder nog heel goed’, vertelt Sandra. Door de oorlog is het contact tussen de neven en de families uiteindelijk verwaterd.

Gelukkig komt dat nu, dankzij de zoektocht van Lisanne, weer samen. ‘Als het enigszins kan zou ik het harstikke leuk vinden om elkaar te ontmoeten. Ze is altijd welkom in België’, zegt Sandra. Ook Lisanne zou haar verre familie graag eens ontmoeten. ‘Ik hoop ze inderdaad een keertje te ontmoeten, dat lijkt me heel bijzonder.’

Stamboom

Lisanne is ook blij dat de mensen op de foto familie blijken te zijn. ‘Mijn tante vond het ook heel tof, omdat ze nog met zoveel vragen zat. Nu valt het een beetje op z’n plek.’ En Lisanne kan verder met de stamboom die haar, inmiddels overleden, vader was begonnen. ‘Ik heb er meteen wat namen bijgezet, wie bij wie hoort.’