Achtervolging eindigt in crash op kruising Vaillantlaan en Hoefkade: één aanhouding

Na een achtervolging in de omgeving van de Hoefkade in Den Haag is zondag- op maandagnacht een auto tegen een verkeerspaal gecrasht. De twee inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd omdat ze klem zaten in de auto. De bestuurder van de auto is aangehouden en gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt mediapartner Omroep West.

Volgens de politie negeerde de bestuurder van de witte auto rond 3.00 uur een stopteken van agenten op de Hoefkade. De auto ging er met hoge snelheid vandoor. De politie zette hierop de achtervolging in. Op het kruispunt van de Vaillantlaan en de Hoefkade verloor de bestuurder de macht over het stuur en knalde met volle snelheid tegen een verkeerspaal.

Omdat de bestuurders door de klap klem kwamen te zitten in de auto moest de brandweer eraan te pas komen om de twee te bevrijden. Beide inzittenden zijn in de ambulance nagekeken. De bestuurder van de auto is aangehouden en naar het ziekenhuis vervoerd.