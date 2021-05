Dode in Doorniksestraat is 23-jarige vrouw, man (41) opgepakt

De overleden persoon die is gevonden in de Doorniksestraat in Den Haag is een 23-jarige vrouw uit Den Haag. De politie heeft maandag 41-jarige Hagenaar aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf, zegt een woordvoerder van de politie tegen mediapartner Omroep West.

Het lichaam werd in de nacht van zaterdag op zondag gevonden, vlakbij de kruising met de Pompstationsweg. Zondag deed de politie al urenlang onderzoek.