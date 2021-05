Achtervolging eindigt in crash op kruising Vaillantlaan en Hoefkade: één aanhouding

‘Free, free Palestine’, ongeveer 400 man bij demonstratie op Malieveld

Bij een pro-Palestina-demonstratie op het Malieveld zijn zondagmiddag ongeveer 400 mensen aanwezig geweest. Dat zegt organisator Riiziane Golamun van stichting Besef & Balans tegen Den Haag FM.

‘Free, free Palestine’, klonk het bij de demonstratie. ‘Ondanks het staakt het vuren wordt Palestina nog steeds bezet en worden de mensenrechten van de Palestijnen geschonden’, geeft Golamun als reden voor de demonstratie. ‘Wij hopen dat de wereldwijde demonstraties een kantelpunt in de geschiedenis blijken. Dat wereldwijd mensen bereid zijn om de straat op te gaan ten tijde van een pandemie, maakt één ding duidelijk: de maat is vol. Het is tijd om afscheid te nemen van de Palestijnse bezetting’, aldus de organisator.

Zondagmiddag waren er ook pro-Palestina-demonstraties op vier andere plekken in Nederland. De afgelopen week waren er al meerdere demonstraties in Den Haag, zoals op het Plein, om steun te betuigen aan Palestina.

Donderdag was er op de Koekamp ook een pro-Israël-demonstratie. Bij deze betoging was een paar honderd mensen aanwezig. ‘Wij zijn hier vandaag om te laten zien dat Israël niet alleen staat’, zei adjunct-directeur Naomi Mestrum van het CIDI. Aanwezige Kamerleden ontvingen van de organisatie de vlag van Israël.

https://twitter.com/CIDI_nieuws/status/1395400164282707972