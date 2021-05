Ruim honderd kinderfietsen ingezameld voor minderbedeelde kinderen

Bij drie stadsboerderijen zijn sinds eind april ruim honderd kinderfietsen ingezameld voor kinderen waarvan de ouders geen geld hebben om een een fiets te betalen. De kinderfietsen zijn ingeleverd bij stadsboerderij Gagelhoeve in Segbroek, Landzicht in Ypenburg en Op den Dijk in Escamp.

De inzamelactie is een onderdeel van het Kinderfietsenplan van de ANWB. Stichting Leren Doen is verantwoordelijk voor het opknappen van de fietsen. Zij zorgen ervoor dat ze voldoen aan de veiligheidseisen. Daarna verzorgt de stichting voor drie jaar het onderhoud.

Eén op de negen kinderen in Nederland heeft geen eigen fiets. De gemeente vindt het belangrijk dat ieder kind op de fiets naar school of de sportclub kan gaan. De fietsen zijn bedoeld voor kinderen vanaf acht jaar. ‘Omdat dat vaak de leeftijd is waarop kinderen wat meer zelfstandig in het verkeer gaan bewegen en hun wereld groter gaat worden’, aldus de ANWB.

De actie loopt nog een week, tot en met 30 mei. Er zijn tien inzamelpunten in de stad, deze zijn te vinden via de website van de ANWB.

LEES OOK: Ongebruikte fiets in het schuurtje? Doneer hem