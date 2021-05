Dode in Doorniksestraat is 23-jarige vrouw, man (41) opgepakt

Stoplicht overbodig bij veiliger maken van ‘racebaan’ Statenlaan

De Statenlaan gaat op de schop. De weg wordt smaller en de fietspaden komen vrij te liggen. Toch hebben sommige bewoners zorgen of het er wel veiliger van wordt. De stoplichten op de kruising met de Frederik Hendriklaan gaan namelijk weg.

De trams maken op dit moment een keerlus als ze afslaan richting de Prins Mauritslaan en de Doornstraat. Dat wordt anders. Er komen namelijk lagere trams waarbij je makkelijker kunt instappen. Die nieuwe trams rijden twee kanten op en dus kan de keerlus verdwijnen. Volgens de gemeente is het stoplicht op de kruising tussen de Statenlaan en de Frederik Hendriklaan daardoor overbodig.

“Het lijkt me geen goed plan. We zijn al blij dat er een verkeerslicht staat zodat het verkeer wordt afgeremd”, zegt Jan Pieter Koopman. Hij is een van de bewoners die zich zorgen maakt om de verkeersveiligheid van de Statenlaan. Zo wordt met name in de zomermaanden veel geraced en gebeurde er afgelopen week twee ernstige ongelukken.

Mobiele flitspalen

Koopman twijfelt of de plannen voor de herinrichting voldoende zijn om de overlast aan te pakken. Hij pleit dan ook voor verkeersdrempels en een flitspaal. De gemeente zegt alleen dat dat niet mogelijk is. De Statenlaan is namelijk een wijkontsluitingsweg die bedoeld is voor de hulpdiensten en busverkeer. Het plaatsen van flitspalen ligt volgens de gemeente bij het Openbaar Ministerie.

“Ik denk wel dat het kan”, zegt Koopman. “Je kunt vijftig kilometer per uur drempels leggen. Daar kan ook een ambulance of brandweer overheen. Wat betreft de flitspalen, maak daar mobiele flitspalen van. Dat hebben ze in Rotterdam ook”, aldus Koopman.